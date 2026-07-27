Kõrgsurve pesuvahend CP 935, 20l

Väga tõhus õunalõhnaline puhastuskontsentraat autopesulates kasutamiseks. Eemaldab ka kõige tõrksama mustuse, näiteks tolmu, õli, määrdeained, putukad, vaigu ja muda.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 12
Kaal (kg) 20,7
Kaal, sh pakend (kg) 21,7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 250 x 230 x 430
Toode
  • Tõhus autopesuvahend kõrgsurvepesurites kasutamiseks
  • Lahustab ka kõige tõrksama õli, määrde, vaigu, muda ja putukajäätmed
  • Toimib kiirelt
  • Eriti tõhus
  • Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
  • Vastavalt OECD eeskirjadele sisaldab biolagunevaid tensiide
  • NTA-vaba
Kõrgsurve pesuvahend CP 935, 20l
Kõrgsurve pesuvahend CP 935, 20l
Kõrgsurve pesuvahend CP 935, 20l
Kõrgsurve pesuvahend CP 935, 20l
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • Ohtlik
  • H290 Võib söövitada metalle.
  • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
  • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
  • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
  • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
  • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
  • P405 Hoida lukustatult.
  • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Autod
  • Kommertssõidukite puhastus
  • Autod, kommertssõidukit, jalgrattad
Lisatarvikud