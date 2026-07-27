Kuumvaha RM 820 Classic, 20l

Vedel termovaha tekitab sõiduki pinnale ilmastikukindla kihi, mis kaitseb sõidukit korrosiooni eest. VDA sertifikaadiga.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 4
Kaal (kg) 19,8
Kaal, sh pakend (kg) 21,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 230 x 250 x 420
Kuumvaha RM 820 Classic, 20l
Kuumvaha RM 820 Classic, 20l
Kuumvaha RM 820 Classic, 20l
Kasutusvaldkonnad
  • Autod
  • Kommertssõidukite puhastus
  • Autod, kommertssõidukit, jalgrattad
Lisatarvikud