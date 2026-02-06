Läikevaha NANO RM 832 Classic, 20l
Nanoosakestega vedel läikevaha, mis on ette nähtud kasutamiseks autopesulates, automaatsetes pesulates ja kõrgsurvepesurites. Nanotehnoloogiaga viimistlusvahend lõhub pinnal oleva veekihi ja kuivatab sõiduki kiiresti. VDA sertifikaadiga.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (l)
|20
|Pakendamisüksus (tk.)
|1
|pH
|4
|Kaal (kg)
|19,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|21,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|260 x 230 x 420
Toode
- Nanotehnoloogial põhinev ja läiget andev tõhus kuivatusaine
- Lõhub kiirelt veekile suurtelt pindadelt
- Suurepärase kvaliteediga kuivatus
- Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage ka vahtu NANO RM 816 ASF.
- Toimib efektiivselt iga karedusega veega
- Jätab kõrgläikega viimistluse
- Tõhus kaitse kuni üheks kuuks
- VDA nõuetele vastav
- Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
- NTA-vaba
- Ei sisalda mineraalõlisid ega mineraalseid süsivesinikke
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
- H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
- P273 Vältida sattumist keskkonda.
- P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
- Z 20 Sisaldab Limonene. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Autod
- Kommertssõidukite puhastus