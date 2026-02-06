Läikevaha NANO RM 832 Classic, 20l

Nanoosakestega vedel läikevaha, mis on ette nähtud kasutamiseks autopesulates, automaatsetes pesulates ja kõrgsurvepesurites. Nanotehnoloogiaga viimistlusvahend lõhub pinnal oleva veekihi ja kuivatab sõiduki kiiresti. VDA sertifikaadiga.