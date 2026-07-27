Läikevaha RM 824 Classic, 20l
Kuivatus, kaitse ja hooldus ühes tootes. Vedel läikevaha lõhub pinnal oleva veekihi ja tagab sõiduki kiire kuivamise, eriti siis, kui pesemiseks on kasutatud karedat vett.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (l)
|20
|Pakendamisüksus (tk.)
|1
|pH
|4
|Kaal (kg)
|19,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|21,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|260 x 240 x 440
Kokkusobivad masinad
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S *EU
- HDS 13/20-4 SXA *EU
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 18/18-4 Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 6/15-4 Classic
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 C *EU
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA *EU
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/17 C
Kasutusvaldkonnad
- Autod
- Kommertssõidukite puhastus