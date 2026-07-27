Läikevaha RM 824 Classic, 20l

Kuivatus, kaitse ja hooldus ühes tootes. Vedel läikevaha lõhub pinnal oleva veekihi ja tagab sõiduki kiire kuivamise, eriti siis, kui pesemiseks on kasutatud karedat vett.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 4
Kaal (kg) 19,8
Kaal, sh pakend (kg) 21,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 260 x 240 x 440
Läikevaha RM 824 Classic, 20l
Läikevaha RM 824 Classic, 20l
Läikevaha RM 824 Classic, 20l
Läikevaha RM 824 Classic, 20l
Kasutusvaldkonnad
  • Autod
  • Kommertssõidukite puhastus
Lisatarvikud