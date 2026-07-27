Leeliseline veljepuhastusvahend CP 901, 20l

Spetsiaalne veljepuhastusvahend kõigile kaetud sulam- ja terasvelgedele (v.a katmata kõrgpoleeritud eriveljed). Õrnatoimeline vahend puhastab tõhusalt ka kõige tõrksama mustuse, näiteks paakunud tolmu piduritelt, kulunud osakesed rehvidelt ja teesoola jäägid. Tänu puhastusvahendi värvile on üledooseerimist kerge vältida.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 13,5
Kaal, sh pakend (kg) 22,9
Leeliseline veljepuhastusvahend CP 901, 20l
Leeliseline veljepuhastusvahend CP 901, 20l
Leeliseline veljepuhastusvahend CP 901, 20l
Leeliseline veljepuhastusvahend CP 901, 20l
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Rataste puhastus
Lisatarvikud