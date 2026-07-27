Leeliseline veljepuhastusvahend CP 901, 20l

Spetsiaalne veljepuhastusvahend kõigile kaetud sulam- ja terasvelgedele (v.a katmata kõrgpoleeritud eriveljed). Õrnatoimeline vahend puhastab tõhusalt ka kõige tõrksama mustuse, näiteks paakunud tolmu piduritelt, kulunud osakesed rehvidelt ja teesoola jäägid. Tänu puhastusvahendi värvile on üledooseerimist kerge vältida.