Leeliseline veljepuhastusvahend RM 801 Classic, 20l
Spetsiaalne veljepuhastusvahend kõigile kaetud sulam- ja terasvelgedele (v.a katmata kõrgpoleeritud eriveljed). Õrnatoimeline vahend puhastab tõhusalt ka kõige tõrksama mustuse, näiteks tolmu, paakunud tolmu piduritelt ja rehvidelt ning teesoola jäägid. Ei kahjusta betoonpõrandaid ega rattakoopaid.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (l)
|20
|Pakendamisüksus (tk.)
|1
|pH
|13
|Kaal (kg)
|21,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|22,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|260 x 237 x 430
Kasutusvaldkonnad
- Rataste puhastus