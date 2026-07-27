Leeliseline veljepuhastusvahend RM 801 Classic, 20l

Spetsiaalne veljepuhastusvahend kõigile kaetud sulam- ja terasvelgedele (v.a katmata kõrgpoleeritud eriveljed). Õrnatoimeline vahend puhastab tõhusalt ka kõige tõrksama mustuse, näiteks tolmu, paakunud tolmu piduritelt ja rehvidelt ning teesoola jäägid. Ei kahjusta betoonpõrandaid ega rattakoopaid.