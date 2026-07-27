Leeliseline veljepuhastusvahend RM 801 Classic, 20l

Spetsiaalne veljepuhastusvahend kõigile kaetud sulam- ja terasvelgedele (v.a katmata kõrgpoleeritud eriveljed). Õrnatoimeline vahend puhastab tõhusalt ka kõige tõrksama mustuse, näiteks tolmu, paakunud tolmu piduritelt ja rehvidelt ning teesoola jäägid. Ei kahjusta betoonpõrandaid ega rattakoopaid.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 13
Kaal (kg) 21,8
Kaal, sh pakend (kg) 22,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 260 x 237 x 430
Leeliseline veljepuhastusvahend RM 801 Classic, 20l
Leeliseline veljepuhastusvahend RM 801 Classic, 20l
Leeliseline veljepuhastusvahend RM 801 Classic, 20l
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Rataste puhastus
Lisatarvikud