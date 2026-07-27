Nahkpindade kuivatusaine RM 833, 20l

Spetsiaalne kuivatusaine, mis võimaldab sõidukid kuivatada ilma kuuma õhuta. Tänu ainele voolab vesi suurtelt pindadelt maha ja kuivab ilma plekke ja triipe jätmata. Sobib kasutamiseks ka kõrgsurvepesurites.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 12
Kaal (kg) 20,5
Kaal, sh pakend (kg) 21,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 260 x 240 x 390
Nahkpindade kuivatusaine RM 833, 20l
Nahkpindade kuivatusaine RM 833, 20l
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Kommertssõidukite puhastus
  • Raudteesõidukid
Lisatarvikud