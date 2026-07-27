Pesualade ja plaatide puhastusvahend RM 84, 20l

Happeline pesualade ja plaatide puhastuskontsentraat eemaldab kiiresti ja efektiivselt katlakivi, rasva, vaha, puhastusvahendite jäägid ja roosteplekid.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Pakendamisüksus (tk.) 1
Kaal (kg) 21,8
Kaal, sh pakend (kg) 22,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 260 x 240 x 390
Toode
  • Tõhus happeline puhastusvahend pesualade ja pesusüsteemide portaalide pesuks
  • Eemaldab kiiresti ja tõhusalt katlakivi, õli, rasva ja roostejäägid ning ka puhastusvahendi jäägid.
  • Eemaldab efektiivselt tõrksa katlakivi
  • Sobib igapäevaseks põhipuhastuseks
  • Toimib kiirelt
  • Meeldiva värske lõhnaga
  • Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
  • Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
  • NTA-vaba
  • Ei sisalda mineraalõlisid ega mineraalseid süsivesinikke
Pesualade ja plaatide puhastusvahend RM 84, 20l
Pesualade ja plaatide puhastusvahend RM 84, 20l
Pesualade ja plaatide puhastusvahend RM 84, 20l
Pesualade ja plaatide puhastusvahend RM 84, 20l
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • Ohtlik
  • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
  • H290 Võib söövitada metalle.
  • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
  • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
  • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
  • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
  • P405 Hoida lukustatult.
  • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kasutusvaldkonnad
  • Pesusüsteemid ja pesualad
Lisatarvikud