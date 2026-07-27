Pesualade ja plaatide puhastusvahend RM 84, 20l
Happeline pesualade ja plaatide puhastuskontsentraat eemaldab kiiresti ja efektiivselt katlakivi, rasva, vaha, puhastusvahendite jäägid ja roosteplekid.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (l)
|20
|Pakendamisüksus (tk.)
|1
|Kaal (kg)
|21,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|22,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|260 x 240 x 390
Toode
- Tõhus happeline puhastusvahend pesualade ja pesusüsteemide portaalide pesuks
- Eemaldab kiiresti ja tõhusalt katlakivi, õli, rasva ja roostejäägid ning ka puhastusvahendi jäägid.
- Eemaldab efektiivselt tõrksa katlakivi
- Sobib igapäevaseks põhipuhastuseks
- Toimib kiirelt
- Meeldiva värske lõhnaga
- Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
- Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
- NTA-vaba
- Ei sisalda mineraalõlisid ega mineraalseid süsivesinikke
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
- Ohtlik
- H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
- H290 Võib söövitada metalle.
- P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
- P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
- P405 Hoida lukustatult.
- P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kasutusvaldkonnad
- Pesusüsteemid ja pesualad