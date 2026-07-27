Pihustatav vaha RM 821 Classic, 20l

Vedel pihustatav vaha annab sõidukitele läike ja pikaajalise kaitse. Lõpptulemus ei sõltu vee kvaliteedist, tagab plekkideta viimistluse kuuma õhuga kuivatuseta. VDA sertifikaadiga.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 4
Kaal (kg) 19,9
Kaal, sh pakend (kg) 21,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 260 x 230 x 430
Pihustatav vaha RM 821 Classic, 20l
Pihustatav vaha RM 821 Classic, 20l
Pihustatav vaha RM 821 Classic, 20l
Pihustatav vaha RM 821 Classic, 20l
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Autod, kommertssõidukit, jalgrattad
  • Autod
Lisatarvikud