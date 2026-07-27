Puhastusvahend VehiclePro Klear!Brush RM 891, 10l

Harjavaha VehiclePro Klear!Brush RM 891: intensiivne puhastus, õrn värvitud pindadele, toetab harjade isepuhastumist ja pikendab nende kasutusiga. Kiirendab kuivamist, VDA sertifikaadiga.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 10
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 11
Kaal (kg) 10,2
Kaal, sh pakend (kg) 10,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 287 x 150 x 329
Toode
  • Tõhus šampoon kasutamiseks autode ja tarbesõidukite pesusüsteemides
  • Soodustab harjade libisemist ja kaitseb seega sõiduki pinda
  • Hüdrofoobse efektiga, mis parandab kuivamistulemust
  • Tagab harja optimaalsed libisemisomadused
  • Suure kontsentratsiooniga
  • VDA nõuetele vastav
Puhastusvahend VehiclePro Klear!Brush RM 891, 10l
Puhastusvahend VehiclePro Klear!Brush RM 891, 10l
Puhastusvahend VehiclePro Klear!Brush RM 891, 10l
Puhastusvahend VehiclePro Klear!Brush RM 891, 10l
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • Ohtlik
  • H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
  • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
  • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
Kasutusvaldkonnad
  • Autod
  • Kommertssõidukite puhastus
Lisatarvikud