Puhastusvahend VehiclePro Klear!Brush RM 891, 20l
Harjavaha VehiclePro Klear!Brush RM 891: intensiivne puhastus, õrn värvitud pindadele, toetab harjade isepuhastumist ja pikendab nende kasutusiga. Kiirendab kuivamist, VDA sertifikaadiga.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (l)
|20
|Pakendamisüksus (tk.)
|1
|pH
|11
|Kaal, sh pakend (kg)
|21,1
Toode
- Tõhus šampoon kasutamiseks autode ja tarbesõidukite pesusüsteemides
- Soodustab harjade libisemist ja kaitseb seega sõiduki pinda
- Hüdrofoobse efektiga, mis parandab kuivamistulemust
- Tagab harja optimaalsed libisemisomadused
- Suure kontsentratsiooniga
- VDA nõuetele vastav
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
- Ohtlik
- H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
Kasutusvaldkonnad
- Autod
- Kommertssõidukite puhastus