Puhastusvaht VehiclePro Klear!Foam RM 892, 10l
Puhastusvaht VehiclePro Klear!Foam RM 892 moodustab ideaalse vahu. Eemaldab tõhusalt mustuse, lihtne loputada, sobib kasutamiseks koos kuivatusainete ja vahadega. VDA sertifikaadiga, õrn värvitud pindade suhtes.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (l)
|10
|Pakendamisüksus (tk.)
|1
|pH
|10
|Kaal (kg)
|10,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|11,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|287 x 150 x 329
Toode
- Intensiivselt vahutav autošampoon
- Eemaldab vaevata õli, rasva ja anorgaanilised plekid
- Soodustab harjade libisemist ja kaitseb seega sõiduki pinda
- Tekitab stabiilse ja tõhusa vahukihi
- Hüdrofoobse efektiga, mis parandab kuivamistulemust
- Spetsiaalsed koostisosad tagavad sõiduki pinna pikaajalise kaitse.
- Suure kontsentratsiooniga
- VDA nõuetele vastav
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
- Ohtlik
- H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
Kasutusvaldkonnad
- Autod
- Kommertssõidukite puhastus