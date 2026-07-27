RM 803 Classic** 10 l prewash, 10l

Eelpesuvahend VehiclePro Prewash RM 803 Classic: tõhus, kuid õrnatoimeline eelpihustusvahend kõrgsurvepesuks. Kiirendab õli ja rasva ning putukajääkide leotamist ja eemaldamist.