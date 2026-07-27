RM 803 Classic** 200l prewash, 200l

Eelpesuvahend VehiclePro Prewash RM 803 Classic: tõhus, kuid õrnatoimeline eelpihustusvahend kõrgsurvepesuks. Kiirendab õli ja rasva ning putukajääkide leotamist ja eemaldamist.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 200
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 12
Kaal (kg) 212
Kaal, sh pakend (kg) 222,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 580 x 580 x 970
Toode
  • Tõhus leotusaine autode ja tarbesõidukite eelpesuks
  • Laseb rasval, õlil, emissioonidel ja putukajääkidel paisuda ja lahustab need siis efektiivselt.
  • Parandab oluliselt järgnevate puhastusetappide tulemusi.
  • Puhastab aktiivselt iga temperatuuri juures
  • Toimib kiirelt
  • Õrnatoimeline puhastus
  • Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
  • Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
  • NTA-vaba
RM 803 Classic** 200l prewash, 200l
RM 803 Classic** 200l prewash, 200l
RM 803 Classic** 200l prewash, 200l
RM 803 Classic** 200l prewash, 200l
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • Ohtlik
  • H290 Võib söövitada metalle.
  • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
  • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
  • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
  • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
  • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
  • P405 Hoida lukustatult.
  • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kasutusvaldkonnad
  • Vaha eemaldamiseks autolt
  • Sõidukite puhastamine
  • Autode/mootorite pesu
  • Autod, kommertssõidukit, jalgrattad
Lisatarvikud