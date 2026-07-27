RM 890** 20L precleaner, 20l
Eelpesuvahend VehiclePro Klear!Prewash RM 890: leeliseline, eemaldab kiiresti tänavatolmu, rasva ja putukate jäägid. VDA sertifikaadiga, ideaalne kasutamiseks kõikides vee taaskasutussüsteemides ja kõikide vee kareduste korral.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (l)
|20
|Pakendamisüksus (tk.)
|1
|pH
|12
|Kaal, sh pakend (kg)
|22,4
Toode
- Suure kontsentratsiooniga
- Karm mustuse vastu, õrn pinna suhtes
- Tekitab esmaklassilised puhastustulemused ilma vaevata
- Toimib efektiivselt iga karedusega veega
- Lahustab rasva, õli ja heitgaasidest tekkinud saaste. Leotab ja eemaldab putukajäägid.
- Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
- Ohtlik
- H290 Võib söövitada metalle.
- H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
- P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
- P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
- P405 Hoida lukustatult.
- P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kasutusvaldkonnad
- Autod