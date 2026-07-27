Termovaha CP 945, 20l

Termovaha kontsentraat jätab sõiduki pinnale vett tõrjuva, kaitsva ja kõrgläikega kihi. Sisaldab suures koguses looduslikku karnaubavaha.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 5
Kaal (kg) 19,9
Kaal, sh pakend (kg) 21,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 250 x 230 x 410
Termovaha CP 945, 20l
Termovaha CP 945, 20l
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Autod
  • Kommertssõidukite puhastus
  • Autod, kommertssõidukit, jalgrattad
Lisatarvikud