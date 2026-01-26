Woolsafe-sertifikaadiga ja seetõttu sobilik ka naturaalsetele kiududele, annab vedel ja fosfaadivaba CarpetPro Cleaner RM 764 OA muljetavaldavaid tulemusi kõikide tekstiilist põrandakatete puhastamisel. Olenemata sellest, kas tegemist on sünteetiliste või naturaalsete kiududega, eemaldab võimas, kasutusvalmis sügavpuhastusvahend usaldusväärselt õli-, rasva- ja mineraalipõhise mustuse, samuti ebameeldivad lõhnad, nagu tubakasuits, higi või uriin. CarpetPro Cleaner RM 764 OA on ideaalne hoonete puhastusteenustele, kes teostavad tekstiilipesu Puzzi tekstiilipesumasinatega, samuti kaheastmeliste vaipade puhastusmasinatega.