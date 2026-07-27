Universaalne puhastusvahend, pindaktiivsete ainete vaba RM 770, 1l

Võimas puhastusvahend, mis ei sisalda pindaktiivseid aineid ja sobib kõikidele tekstiilide, elastsete ja kõvade põrandakatete ning ka lagede ja seinte puhastamiseks. Eemaldab tõrksa tahma, õli, rasva- ja nikotiiniplekid. Pakub kauakestvat kaitset mustuse ja plekkide vastu. Pikem puhastusintervall.