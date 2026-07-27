Universaalne puhastusvahend, pindaktiivsete ainete vaba RM 770, 1l

Võimas puhastusvahend, mis ei sisalda pindaktiivseid aineid ja sobib kõikidele tekstiilide, elastsete ja kõvade põrandakatete ning ka lagede ja seinte puhastamiseks. Eemaldab tõrksa tahma, õli, rasva- ja nikotiiniplekid. Pakub kauakestvat kaitset mustuse ja plekkide vastu. Pikem puhastusintervall.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 1
Pakendamisüksus (tk.) 12
pH 9
Kaal, sh pakend (kg) 1,2
Toode
  • Tõhus ja tensiidivaba universaalne puhastusvahend vahepealseks puhastuseks
  • Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
  • Sobib kõikidele tekstiilidele, elastsetele ja kõvadel põrandakatetele ning ka lagedele ja seintele.
  • Aitab vältida mustuse kogunemist
  • Ei sisalda tensiide, lahusteid ega ensüüme
  • Vähese vahutavusega
  • Õrnatoimeline puhastus
  • NTA-vaba
Universaalne puhastusvahend, pindaktiivsete ainete vaba RM 770, 1l
Universaalne puhastusvahend, pindaktiivsete ainete vaba RM 770, 1l
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • EUH 210 Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.
Kasutusvaldkonnad
  • Autode ettevalmistus
  • Tekstiilpinnad
  • Pindade puhastamine
  • Põrandapuhastus
Lisatarvikud