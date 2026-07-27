Universaalne puhastusvahend, pindaktiivsete ainete vaba RM 770, 1l
Võimas puhastusvahend, mis ei sisalda pindaktiivseid aineid ja sobib kõikidele tekstiilide, elastsete ja kõvade põrandakatete ning ka lagede ja seinte puhastamiseks. Eemaldab tõrksa tahma, õli, rasva- ja nikotiiniplekid. Pakub kauakestvat kaitset mustuse ja plekkide vastu. Pikem puhastusintervall.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (l)
|1
|Pakendamisüksus (tk.)
|12
|pH
|9
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,2
Toode
- Tõhus ja tensiidivaba universaalne puhastusvahend vahepealseks puhastuseks
- Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
- Sobib kõikidele tekstiilidele, elastsetele ja kõvadel põrandakatetele ning ka lagedele ja seintele.
- Aitab vältida mustuse kogunemist
- Ei sisalda tensiide, lahusteid ega ensüüme
- Vähese vahutavusega
- Õrnatoimeline puhastus
- NTA-vaba
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
- EUH 210 Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Autode ettevalmistus
- Tekstiilpinnad
- Pindade puhastamine
- Põrandapuhastus