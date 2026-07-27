Vahutamisvastane aine RM 761, 2.5l
Äärmiselt tõhus vahutamist vähendav aine RM 761 vähendab vahu tekkimist heitveepaakides ja suurendab seadme kasutusaega. Sobib kõikidele masinatele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (l)
|2,5
|Pakendamisüksus (tk.)
|5
|Kaal (kg)
|2,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|164 x 125 x 160
Toode
- Väga tõhus vahutamist vähendav aine
- Ei lase vahul musta vee paakides tekkida
- Sobib kasutamiseks pihustiga seadmetes, põrandapuhastusmasinates ning vee- ja tolmuimejates.
- Eriti tõhus
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
- Ohtlik
- H315 Põhjustab nahaärritust.
- H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
- H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
- P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P405 Hoida lukustatult.
- P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kokkusobivad masinad
- B 110 R Bc Dose+D75
- B 110 R Bc Dose+SSD+D75
- B 110 R Bc Dose+SSD+R75
- B 110 R Bc SSD+D75
- B 110 R Bp Classic +D75
- B 110 R Bp Classic +R75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 285Ah+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack Classic +D75
- B 110 R Bp Pack Classic +R75
- B 150 R Adv + D 75
- B 150 R Adv + D 90
- B 150 R Adv + R 75
- B 150 R Adv + R 90
- B 150 R Bc + R85
- B 150 R Bc PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bc+ D90
- B 150 R Bp + D90
- B 150 R Bp + R85
- B 150 R Bp DOSE SB+180Ah Gel+R85
- B 150 R Bp Dose SB+180AhGel+R85
- B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+D90
- B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+R85
- B 150 R Bp Pack 240 Ah Gel+R85+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Gel+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+D 90
- B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85
- B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel +2xRI+Mop+D90
- B 150 R BpPackDOSE+240Ah Gel+2xRI+Mop+R85
- B 200 R Bc + D 90
- B 200 R Bc + R85
- B 200 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon
- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 200 R Bp Pack 285Ah AGM+D110+DOSE+Rinse+Beacon
- B 200 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 200 R BpPack+DOSE+285Ah+D110+Ri+Beacon
- B 220 R Bc
- B 220 R Bp Pack DOSE+240 Ah Wet+Rins+D90
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 RI Bp Dose+D100
- B 260 RI Bp Dose+SB+R100
- B 260 RI Bp Dose+SB+R120
- B 260 RI Bp Pack Dose+D100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
- B 300 R I D
- B 300 R I LPG
- B 50 W Anniversary Edition
- B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
- B 50 W Bp 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp 115Ah+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp 80Ah Li+O51+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+FL+Do+Ri+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp*JP+D60+Dose+Autofill+Homebase
- B 50 W Bp+115Ah+O51+Rinse+AF
- B 50 W Bp+D60+Fleet+Dose+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+Dose+Rinse+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 115Ah+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 115Ah+D65+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+Rinse+Autofill
- B 80 W
- B 80 W Bp Pack 105Ah+D70
- B 80 W Bp Pack 105Ah+D70+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 105Ah+D70+Rinse+Autofill
- B 80 W Bp Pack 105Ah+D80
- B 80 W Bp Pack 170Ah+D70+Dose+R+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+D70+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+D80+Dose+R+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+D80+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+R65+Dose+R+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+R65+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+R75+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+R75+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+D70+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+D80+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+R65+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+R75+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 80Ah Li+D70
- B 80 W Bp Pack 80Ah Li+D80
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li+D70+FC
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li+R65+FC
- B 85 R Classic Bp Pack + D70
- B 85 R Classic Bp Pack + R65
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 35/15 C Classic Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/40 RS Bp
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Classic Bp
- BD 50/50 C Classic Bp Pack
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 50/55 C Classic Bp *EU
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 W Classic Bp *EU
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 W Classic Pack 80Ah
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Classic
- BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
- BD 50/70 R Classic Bp Pack
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 80/100 W Bp Classic *EU
- BD 80/100 W Bp Pack Classic
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C Adv
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 30/4 C Ep + MF
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 35/12 C Bp Pack Promo
- BR 40/10 C Anniversary Edition
- BR 40/10C
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 45/22 C Bp Pack
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 75/75 W Classic Bp
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170 Ah
- BR 85/100 W Classic Bp
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- B 110 R Bc Dose+R75
- Puzzi 10/1
- PW 30/1
- Puzzi 10/1 + polstriotsik
- Puzzi 10/1 Adv
- Puzzi 10/1 Edition
- Puzzi 10/2 Adv
- Puzzi 30/4
- Puzzi 30/4 E
- Puzzi 8/1 Anniversary Edition
- Puzzi 8/1 C
- Puzzi 8/1 C + põrandaotsik
- Puzzi 8/1 Go!Further
Kasutusvaldkonnad
- Autode ettevalmistus
- Märgimemine
- Tekstiilpinnad
- Masinaosade puhastamine