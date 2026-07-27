Vahutamisvastane aine RM 761, 2.5l

Äärmiselt tõhus vahutamist vähendav aine RM 761 vähendab vahu tekkimist heitveepaakides ja suurendab seadme kasutusaega. Sobib kõikidele masinatele.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 2,5
Pakendamisüksus (tk.) 5
Kaal (kg) 2,1
Kaal, sh pakend (kg) 2,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 164 x 125 x 160
Toode
  • Väga tõhus vahutamist vähendav aine
  • Ei lase vahul musta vee paakides tekkida
  • Sobib kasutamiseks pihustiga seadmetes, põrandapuhastusmasinates ning vee- ja tolmuimejates.
  • Eriti tõhus
Vahutamisvastane aine RM 761, 2.5l
Vahutamisvastane aine RM 761, 2.5l
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • Ohtlik
  • H315 Põhjustab nahaärritust.
  • H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
  • H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
  • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
  • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
  • P405 Hoida lukustatult.
  • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Autode ettevalmistus
  • Märgimemine
  • Tekstiilpinnad
  • Masinaosade puhastamine