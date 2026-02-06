Põrandapesumasin KIRA BR 200
KIRA BR 200 puhastab tõhusalt suuri alasid. Rullharjadega, mis sobivad ideaalselt struktureeritud ja ebaühtlastele põrandatele – arukas, tõhus ja võimas igas rakenduses.
KIRA BR 200 ühendab nutika tehnoloogia suure jõudlusega. Tänu suurele töölaiusele ja kiirele liikumiskiirusele puhastab see tõhusalt ja põhjalikult – isegi struktureeritud ja ebaühtlastel põrandatel. Aegasäästva rullharjatehnika abil toimub pühkimine ja pesemine ühes etapis. Külghari tagab puhaste tulemuste saavutamise kuni servadeni. Võimas mitmesensoriline süsteem 360° ümberkaudse nähtavusega tuvastab ohutuks navigeerimiseks usaldusväärselt takistused, ääred ja klaaspinnad. Eraldi saadavalolev dokkimisjaam tagab maksimaalse autonoomia, automatiseerides puhta vee täitmise, musta vee tühjendamise ja aku laadimise. Kalendrifunktsioon pakub paindlikku ja kohandatavat viisi puhastusülesannete eelnevalt planeerimiseks. KIRA BR 200 suudab töötada täiesti autonoomsena, kuid seda saab vajadusel juhtida ka manuaalselt pealesõidetava masinana. See on pidevalt võrku ühendatud KIRA Equipment Manageri ja KIRA Robotsi rakenduse kaudu ning seda saab hõlpsasti olemasolevatesse protsessidesse integreerida.
Omadused ja tulu
Dokkimisjaam (valikuline)Võimaldab täielikult autonoomset tööd. Ressursside iseseisev täiendamine roboti poolt (puhta vee täitmine, musta vee tühjendamine, paagi loputamine, aku laadimine) Valikuline lisavarustus, robotit saab juhtida ka ilma dokkimisjaamata.
Takistuste tuvastamineTuvastab usaldusväärselt tundmatud takistused Planeerib iseseisvalt alternatiivseid marsruute Autonoomsed sõidumanöövrid nõudmisel
Infrastruktuuri ühendusKIRA BR 200 saab sujuvalt integreerida olemasolevatesse infrastruktuuridesse Rulluste ja VDA 5050 ühendused võimaldavad tõhusat ja paindlikku koostööd teiste süsteemide ja masinatega, tagades kõrge automatiseerituse ja protsesside optimeerimise
Lihtne kasutada
- Selgelt organiseeritud: seadme kõikide funktsioonide ohutu kasutamine puuteekraani abil.
- Samm-sammuline kasutusjuhend masina lihtsaks ja intuitiivseks kasutamiseks.
- Lihtsalt seadistatav ja kasutatav ilma eriteadmisteta.
Rullharja tehnika
- Ideaalne tugevalt määrdunud pindadele tänu isepuhastuvate rullide suurele kontaktsurvele
- Madal veetarbimine
- Eelpühkimine ja pesemine ühes etapis
Integreeritud külghari
- Võimaldab puhastada põhjalikult kuni äärteni välja.
- Mustus suunatakse otse puhastuskanalisse.
- Vähendab manuaalse töö miinimumini
Usaldusväärne navigeerimine tänu mitmesensorilisele süsteemile
- Võimsad andurid ja 360° ümberkaudne nähtavus
- Äärepindade ja klaasi usaldusväärne tuvastamine
- Küljealade sensori jälgimine
Ohutussertifikaadiga
- Ohutu ja kontaktivaba takistuste, kukkumiste ja inimeste tuvastamine.
- Ohutussertifikaat vastavalt CSA_22.2 nr 336-17 ja IEC 63327 nõuetele.
- Sobib kasutamiseks tiheda liiklusega aladel.
Lai valik kasutusvõimalusi
- Saab kasutada autonoomsena või manuaalselt
- Võimaldab manuaalset punktpuhastust
- Võimaldab seadistada mitu kasutajaprofiili, millel on individuaalsed autoriseerimistasemed
Ühenduvus
- Otsene ligipääs KIRA Equipment Managerile ja KIRA Robotsi rakendusele
- Saadab teavitusi ja olekuteateid mobiilseadmetele
- Hõlmab puhastusraporteid, masina olekut, vigu ja palju muud
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Nimisisendvõimsus (W)
|2250
|Elektriline veomootor (W)
|1300
|Turbiini võimsus (W)
|552
|Harja mootori võimsus (W)
|1500
|Harjade töölaius (mm)
|850
|Harja kontaktsurve (g/cm²)
|215
|Harja kiirus (rpm)
|380 - 950
|Imuri töölaius (mm)
|1100
|Puhta/musta vee paak (l)
|200 / 220
|Puhastusvahendi paak (l)
|10
|Pühkmekonteiner (l)
|9
|Teoreetiline puhastusjõudlus, autonoomne (m²/h)
|max. 4590
|Puhastusjõudlus ühe paagitäiega (m²)
|7143
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Akude arv
|4
|Aku tüüp
|Li-Ion
|Aku pinge/võimsus (V/Ah)
|24 / 320
|Aku tööiga (h)
|u. 4
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 4,7
|Kiirus, autonoomne (km/h)
|max. 5,4
|Helirõhutase (dB(A))
|64,5
|Pöörderaadius vahekäigus, autonoomne (m)
|2,8
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|max. 6
|Vahekäigu laius, autonoomne (mm)
|max. 1350
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|630
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|630
|Kaal, sh pakend (kg)
|632,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1944 x 1138 x 1471
Scope of supply
- Aku ja laadija
- Hõlmab kummiraaklit
- Rullhari: 2 tk.
- Külgharjad
- Vilkuv märgutuli
Seadmed
- Aku
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- DOSE
- Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
- Suur ja kõrglahutusega puuteekraan
- Dokkimisvõimalusega
- Automaatne eespühkimine
- Autonoomne puhastus
- Ramp-režiim
- Manuaalkastiga
- Lihtne ja intuitiivne seadistamine ilma eriteadmisteta
- Tipptasemel andurid
- Takistuste ja kokkupõrgete tuvastamine
- Autonoomne liikumine ümber takistuste
- Ohutussertifikaat avalikes kohtades kasutamiseks
- Puhastusaruannete koostamine
- Teavitused mobiilile
- Valmisolek rulluuste juhtimiseks
- Auto-Fill
- Värvilised märgutuled näitavad roboti režiime ja tööolekut
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Õppimisrežiimiga (Teach and Repeat)
- Harja tüüp: Ümmargune hari
- Reguleeritav kontaktsurve
- Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
- Alarõhuandur
- Puhastusvahendi paagi tühjenemise tuvastamise
- Töötamine läbi rakenduse
- Kommunikatsiooniliides: VDA 5050
- Väikesed majafassaadid
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Suured alad struktureeritud ja ebaühtlaste põrandatega
- Suurte avatud alade ja osaliste alade jaoks
- Sobib kasutamiseks avalikes ruumides
- Ideaalne lennujaamadesse, raudteejaamadesse, tootmis- ja tootmishallidesse, logistikahallidesse, messikeskustesse, konverentsisaalidesse, kontserdisaalidesse ja paljudesse muudesse kohtadesse
- Sobib kasutamiseks transpordisektoris, tööstuses ja puhastusteenuste pakkumisel