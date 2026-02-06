KIRA BR 200 ühendab nutika tehnoloogia suure jõudlusega. Tänu suurele töölaiusele ja kiirele liikumiskiirusele puhastab see tõhusalt ja põhjalikult – isegi struktureeritud ja ebaühtlastel põrandatel. Aegasäästva rullharjatehnika abil toimub pühkimine ja pesemine ühes etapis. Külghari tagab puhaste tulemuste saavutamise kuni servadeni. Võimas mitmesensoriline süsteem 360° ümberkaudse nähtavusega tuvastab ohutuks navigeerimiseks usaldusväärselt takistused, ääred ja klaaspinnad. Eraldi saadavalolev dokkimisjaam tagab maksimaalse autonoomia, automatiseerides puhta vee täitmise, musta vee tühjendamise ja aku laadimise. Kalendrifunktsioon pakub paindlikku ja kohandatavat viisi puhastusülesannete eelnevalt planeerimiseks. KIRA BR 200 suudab töötada täiesti autonoomsena, kuid seda saab vajadusel juhtida ka manuaalselt pealesõidetava masinana. See on pidevalt võrku ühendatud KIRA Equipment Manageri ja KIRA Robotsi rakenduse kaudu ning seda saab hõlpsasti olemasolevatesse protsessidesse integreerida.