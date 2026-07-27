Müntide või žetoonidega töötav iseteeninduslik pesusüsteem SB MB on saadaval kabinetina õue paigaldamiseks või eelnevalt monteeritud jalastega versioon tehnilistesse ruumidesse paigaldamiseks. Süsteem on ette nähtud kuni neljale pesujaamale ja toodetakse vastavalt konkreetse kliendi soovidele ja vajadustele. See tagab selle, et süsteem sisaldab täpselt neid komponente, mida tegelikult vajatakse ja soovitakse. Süsteem SB MB on välja paigaldamiseks saadaval kolmes kabinet-süsteemis (Cab 1, Cab 2 ja Cab 3) ja olemasolevasse tehnoruumi paigaldamiseks saadaval jalastega versioonina. Versioonid Cab 1 ja Cab 2 paigaldatakse pesujaamade vahele, kuna need on varustatud operaatori terminalidega ning pesuseadmete hoiukohtadega. Versioonil Cab seevastu ei ole operaatori terminali ning seega ei paigaldata seda pesujaamade vahele. Üksikuid pesujaamu käitatakse kaugjuhtimise abil.