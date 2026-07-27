Müntidel töötav kõrgsurvepesur SB MB
Tehniliselt kõrgel tasemel, suure jõudlusega, vastupidav ja ökonoomne multifunktsionaalne SB-seeria pesusüsteem kuni neljale pesukohale.
Müntide või žetoonidega töötav iseteeninduslik pesusüsteem SB MB on saadaval kabinetina õue paigaldamiseks või eelnevalt monteeritud jalastega versioon tehnilistesse ruumidesse paigaldamiseks. Süsteem on ette nähtud kuni neljale pesujaamale ja toodetakse vastavalt konkreetse kliendi soovidele ja vajadustele. See tagab selle, et süsteem sisaldab täpselt neid komponente, mida tegelikult vajatakse ja soovitakse. Süsteem SB MB on välja paigaldamiseks saadaval kolmes kabinet-süsteemis (Cab 1, Cab 2 ja Cab 3) ja olemasolevasse tehnoruumi paigaldamiseks saadaval jalastega versioonina. Versioonid Cab 1 ja Cab 2 paigaldatakse pesujaamade vahele, kuna need on varustatud operaatori terminalidega ning pesuseadmete hoiukohtadega. Versioonil Cab seevastu ei ole operaatori terminali ning seega ei paigaldata seda pesujaamade vahele. Üksikuid pesujaamu käitatakse kaugjuhtimise abil.
Omadused ja tulu
Usaldusväärne doseerimissüsteemPneumaatilised doseerimispumbad tagavad protsessi usaldusväärsuse ja ühtlasi ka rahulolevad kliendid igas pesukohas — ja seda ka tipptunni ajal. Kaitske keskkonda ja vähendage kulusid samaaegselt
Kulusäästlik puhastusPuhastusvahendi kontsentraadi kasutamine tagab väiksema tarbimise, mis tähendab, et süsteem aitab kokku hoida teie kulusid ja säästab ühtlasi ka keskkonda.
Lihtne hooldadaSuured eesuksed, millel on keskel eemaldatav latt, et võimaldada lihtsat juurdepääsu masinaosadele — see aitab säästa hoolduseks kuluvat aega ja nii on teie süsteem peagi jälle kasutusvalmis.
Kaitse varguse vastu
- Kahe võtme süsteem: üks võti seadmetele ja üks mündikassetile
Säästab ressursse
- Kuivvahu kasutamine vähendab süsteemi veetarbimist ja säästab loodusressursse.
Lihtne velgede puhastus
- Velgede puhastus kõrgsurve pesutoru abil. Puudub vajadus eraldi pesutööriista järele.
Triibuvaba läige
- Sõidukite plekivaba kuivamine tänu integreeritud vee pehmendamise ja osmoosivee kasutamise süsteemile.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kuuma vee temperatuur (°C)
|max. 60
|Töörõhk (bar)
|100 - 120
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Veevoolu hulk (l/h)
|500
|Tarkvarauuendused saadaval kuni
|2031-01-01
Seadmed
- Iseteeninduslikud pesulad: 2, 4
- Kahe võtme süsteem
- Pneumaatilised doseerimispumbad