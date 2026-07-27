Müntidel töötav kõrgsurvepesur SB MU
SB MU modulaarne mitmejaamaga süsteem sõidukite välispuhastuseks mõeldud iseteeninduslike pesukeskuste varustamiseks. Kavandatud 4–8 pesuboksile, individuaalselt konfigureeritav ja laiendatav vastavalt vajadusele.
Modulaarne iseteeninduslik mitmejaamaga seade SB MU, mis on mõeldud 4–8 iseteenindusliku pesujaamaga sõidukite välispuhastuse varustamiseks, on individuaalselt konfigureeritav ja paindlikult laiendatav. Viis peamist komponenti – pumbamoodul, kuumaveesüsteem, pehmendus- ja osmoosiseade, juhtkapp ja pesuboksi varustus – on paigaldatud tehase ruumi. Moodulid on tehases eelmonteeritud raamil, et tagada lihtne, aja- ja kulusäästlik paigaldus kohapeal. Kõik komponendid on kergesti ligipääsetavad ja erakordselt hooldussõbralikud. Kvaliteetsed komponendid tagavad kõrge protsessi usaldusväärsuse. Sõltuvalt objekti nõuetest saab igat pesuboksi varustada kuni 11 pesuprogrammiga (eelpesu, põhipesu ja hooldus). Vario vahtsüsteemi kasutatakse vahupesudeks koos pesuharjaga. Vee mahtu ja vahu konsistentsi (märg või kuiv vaht) saab operaator seadistada. Pesuboksi kliendid saavad eelkõige kasu selgest kasutusjuhendist, ergonoomiliste pesutööriistade loogilisest paigutusest, tõhusatest veljepuhastusprogrammidest ning uuenduslikest hooldusprogrammidest värvikaitseks (vahupoleerimine).
Omadused ja tulu
Modulaarne disain
- Süsteemi saab individuaalselt konfigureerida ja paindlikult laiendada.
Atraktiivsed pesuprogrammid (maks. 11)
- Pesuboksi klientide soovid on täielikult täidetud.
Pumbamoodulid on tehases eelnevalt kokku monteeritud
- Aja- ja kulusäästlik paigaldus kohapeal.
- Pumbamoodulid on tehases juba korralikult testitud.
Pneumaatilised doseerimispumbad
- Puhastusainete kontsentraadi kasutamine, kõrge protsessi usaldusväärsus.
Vario vahtsüsteem
- Vahetatav märg/kuiv vaht pakub erinevaid võimalusi.
Optimaalne ligipääs kõigile komponentidele
- Väga lihtne hooldus
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kuuma vee temperatuur (°C)
|max. 60
|Töörõhk (bar)
|100 - 120
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Veevoolu hulk (l/h)
|500
|Tarkvarauuendused saadaval kuni
|2031-01-01
Seadmed
- Iseteeninduslikud pesulad: 4, 8
- Pneumaatilised doseerimispumbad
- Vario vahtsüsteem
Kasutusvaldkonnad
- Sõiduki välispuhastus iseteenindusklientidele.