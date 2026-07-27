Modulaarne iseteeninduslik mitmejaamaga seade SB MU, mis on mõeldud 4–8 iseteenindusliku pesujaamaga sõidukite välispuhastuse varustamiseks, on individuaalselt konfigureeritav ja paindlikult laiendatav. Viis peamist komponenti – pumbamoodul, kuumaveesüsteem, pehmendus- ja osmoosiseade, juhtkapp ja pesuboksi varustus – on paigaldatud tehase ruumi. Moodulid on tehases eelmonteeritud raamil, et tagada lihtne, aja- ja kulusäästlik paigaldus kohapeal. Kõik komponendid on kergesti ligipääsetavad ja erakordselt hooldussõbralikud. Kvaliteetsed komponendid tagavad kõrge protsessi usaldusväärsuse. Sõltuvalt objekti nõuetest saab igat pesuboksi varustada kuni 11 pesuprogrammiga (eelpesu, põhipesu ja hooldus). Vario vahtsüsteemi kasutatakse vahupesudeks koos pesuharjaga. Vee mahtu ja vahu konsistentsi (märg või kuiv vaht) saab operaator seadistada. Pesuboksi kliendid saavad eelkõige kasu selgest kasutusjuhendist, ergonoomiliste pesutööriistade loogilisest paigutusest, tõhusatest veljepuhastusprogrammidest ning uuenduslikest hooldusprogrammidest värvikaitseks (vahupoleerimine).