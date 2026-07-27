Müntidel töötav kõrgsurvepesur SB OB

Kärcheri iseteeninduslik ühejaamaline pesula SB OB võimaldab täielikku sõiduki pesu ka kõige väiksemates ruumides.

Kärcheri kompaktne iseteeninduslik ühejaamaline pesula SB OB on konfigureeritav vastavalt individuaalsetele kliendi soovidele ning võimaldab sõiduki pesu ka kõige väiksemates ruumides. Paindlik ühejaamaline lahendus pakub kuni seitset erinevat pesuprogrammi täielikuks sõiduki pesuks – neid saab valida puuteekraanilt lihtsalt, intuitiivselt ja lihtsate visuaalide abil.

Omadused ja tulu
Müntidel töötav kõrgsurvepesur SB OB: Saadaval kuni nelja doseerimispumpaga
Saadaval kuni nelja doseerimispumpaga
Pakub kuni seitset pesuprogrammi Looge atraktiivset lisatulu
Müntidel töötav kõrgsurvepesur SB OB: Kolmas pesuvahend
Kolmas pesuvahend
Võimalikud lisapesuprogrammid: vahtupesu ja velgede vahtupesu Intensiivne eelpuhastus tagab erakordselt head puhastustulemused Tagab suure kliendirahulolu
Müntidel töötav kõrgsurvepesur SB OB: Veepehmendus osmoosiga
Veepehmendus osmoosiga
Ei vaja eraldi kappi Väga vähe ruumi nõudev
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Töörõhk (bar) 100 - 120
Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50
Veevoolu hulk (l/h) 500
Tarkvarauuendused saadaval kuni 2031-01-01

Seadmed

  • Iseteeninduslikud pesulad: 1
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