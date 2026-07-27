Kärcheri kompaktne iseteeninduslik ühejaamaline pesula SB OB on konfigureeritav vastavalt individuaalsetele kliendi soovidele ning võimaldab sõiduki pesu ka kõige väiksemates ruumides. Paindlik ühejaamaline lahendus pakub kuni seitset erinevat pesuprogrammi täielikuks sõiduki pesuks – neid saab valida puuteekraanilt lihtsalt, intuitiivselt ja lihtsate visuaalide abil.