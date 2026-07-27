Müntidel töötav kõrgsurvepesur SB OB
Kärcheri iseteeninduslik ühejaamaline pesula SB OB võimaldab täielikku sõiduki pesu ka kõige väiksemates ruumides.
Kärcheri kompaktne iseteeninduslik ühejaamaline pesula SB OB on konfigureeritav vastavalt individuaalsetele kliendi soovidele ning võimaldab sõiduki pesu ka kõige väiksemates ruumides. Paindlik ühejaamaline lahendus pakub kuni seitset erinevat pesuprogrammi täielikuks sõiduki pesuks – neid saab valida puuteekraanilt lihtsalt, intuitiivselt ja lihtsate visuaalide abil.
Omadused ja tulu
Saadaval kuni nelja doseerimispumpagaPakub kuni seitset pesuprogrammi Looge atraktiivset lisatulu
Kolmas pesuvahendVõimalikud lisapesuprogrammid: vahtupesu ja velgede vahtupesu Intensiivne eelpuhastus tagab erakordselt head puhastustulemused Tagab suure kliendirahulolu
Veepehmendus osmoosigaEi vaja eraldi kappi Väga vähe ruumi nõudev
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Töörõhk (bar)
|100 - 120
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Veevoolu hulk (l/h)
|500
|Tarkvarauuendused saadaval kuni
|2031-01-01
Seadmed
- Iseteeninduslikud pesulad: 1