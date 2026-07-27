Eelüksus AWT Fp
Sobib ka talvel kasutamiseks: külmakaitsega õhu- ja veejaotur Air Water Tower AWT Fp kombineerib endas täpse rehvirõhumõõdiku ja mugava veejaoturi ühe väliseadmena.
Õhu- ja veejaotur Air Water Tower AWT Fp Kärcheri väliseadmete seeriast pakub korrastatud lahendust kõikidele välialadele. Enam ei ole jalus vedelemas rehvirõhu manomeetrid, veepaagid ega muud sarnased esemed. Selle asemel on teil üks ruumisäästlik seade AWT Fp nii rehvirõhu mõõtmiseks kui ka vee jaotamiseks. Seade võimaldab hõlpsasti kontrollida ja reguleerida kuni 8 bar rehvirõhku. Integreeritud veejaotur tagab puhta vee, näiteks klaaside pesuks, samas kui integreeritud külmumiskaitse tagab seadme usaldusväärse töö ka külmadel talvepäevadel. Elektrooniline müntide vastuvõtja võtab vastu nii münte kui žetoone ning seda saab hõlpsasti programmeerida nii, et see vastaks just teie nõudmistele. Seadme tööaega saab individuaalselt kohandada iga väärtuseni kuni 7 minuti ulatuses.
Omadused ja tulu
Integreeritud veejaoturMugav ja lihtne vee eemaldamine. Töökoht on korras, kuna enam ei ole vaja veepaake ega muid konteinereid.
Elektrooniline müntide vastuvõtjaIndividuaalne ja lihtne programmeerimine. Erinevate müntide ja žetoonide kasutamine ühes müntide vastuvõtjas.
Programmeeritav tööaegLõputult kohandatav tööaeg kuni 7 minuti ulatuses. Individuaalne kohandamine vastavalt kohalikele oludele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kaitseklass
|IP44
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Nimivõimsus (kW)
|0,45
Kasutusvaldkonnad
- Integreeritud veejaoturi ja külmakaitsega õhu- ja veejaotur Air Water Tower rehvirõhu hõlpsaks reguleerimiseks.