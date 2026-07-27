Õhu- ja veejaotur Air Water Tower AWT Fp Kärcheri väliseadmete seeriast pakub korrastatud lahendust kõikidele välialadele. Enam ei ole jalus vedelemas rehvirõhu manomeetrid, veepaagid ega muud sarnased esemed. Selle asemel on teil üks ruumisäästlik seade AWT Fp nii rehvirõhu mõõtmiseks kui ka vee jaotamiseks. Seade võimaldab hõlpsasti kontrollida ja reguleerida kuni 8 bar rehvirõhku. Integreeritud veejaotur tagab puhta vee, näiteks klaaside pesuks, samas kui integreeritud külmumiskaitse tagab seadme usaldusväärse töö ka külmadel talvepäevadel. Elektrooniline müntide vastuvõtja võtab vastu nii münte kui žetoone ning seda saab hõlpsasti programmeerida nii, et see vastaks just teie nõudmistele. Seadme tööaega saab individuaalselt kohandada iga väärtuseni kuni 7 minuti ulatuses.