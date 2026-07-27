Mobiilne tööstuslik tolmueemaldi ID 130/22 Z22, mis on loodud suurte koguste peene laastu ja ohtliku tolmu (OEL > 0,1 mg/m³) imemiseks ning kasutamiseks plahvatusohtlikes tsooni 22 keskkondades, avaldab muljet rasketes tööstuslikes rakendustes. Selle võimas ja energiatõhus (IE3) suure vooluhulgaga radiaalkompressor võimaldab ka pidevat kolmevahetuselist tööd. Kolmefaasilisel 2,2 kW nimivõimsusega mobiilsel tolmueemaldil on M-tolmuklassi filtrisüsteem, integreeritud mehaaniline filtriraputi ja 170-liitrine mahuti. Langetuskäru võimaldab lihtsat ja ergonoomilist tühjendamist, kuna ajamipead pole vaja eemaldada. Integreeritud sulgurmehhanismiga polüetüleenkott ja rõhuühtlustusvoolik tagavad vähese tolmuga tühjendamise ja imetud jäätmete ohutu utiliseerimise. Kui masinat kasutatakse läbimõõduga 120, on see vastavalt DGUV sertifikaadile sertifitseeritud puidutolmu jaoks tasemega H3. See hoiab tagasivooluõhu jääktolmu sisalduse maksimaalselt tasemel 0,1 mg/m³, tagades kõrge tervisekaitse taseme.