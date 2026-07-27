Tööstuslik tolmupuhasti ID 130/22 Z22
Tsoonis 22 kasutamiseks sobiv tolmueemaldi ID 130/22 Z22. Suurte koguste peene laastu ja ohtliku tolmu (OEL > 0,1 mg/m³) imemiseks. Mobiilne, püsikiirusega, vastupidav.
Mobiilne tööstuslik tolmueemaldi ID 130/22 Z22, mis on loodud suurte koguste peene laastu ja ohtliku tolmu (OEL > 0,1 mg/m³) imemiseks ning kasutamiseks plahvatusohtlikes tsooni 22 keskkondades, avaldab muljet rasketes tööstuslikes rakendustes. Selle võimas ja energiatõhus (IE3) suure vooluhulgaga radiaalkompressor võimaldab ka pidevat kolmevahetuselist tööd. Kolmefaasilisel 2,2 kW nimivõimsusega mobiilsel tolmueemaldil on M-tolmuklassi filtrisüsteem, integreeritud mehaaniline filtriraputi ja 170-liitrine mahuti. Langetuskäru võimaldab lihtsat ja ergonoomilist tühjendamist, kuna ajamipead pole vaja eemaldada. Integreeritud sulgurmehhanismiga polüetüleenkott ja rõhuühtlustusvoolik tagavad vähese tolmuga tühjendamise ja imetud jäätmete ohutu utiliseerimise. Kui masinat kasutatakse läbimõõduga 120, on see vastavalt DGUV sertifikaadile sertifitseeritud puidutolmu jaoks tasemega H3. See hoiab tagasivooluõhu jääktolmu sisalduse maksimaalselt tasemel 0,1 mg/m³, tagades kõrge tervisekaitse taseme.
Omadused ja tulu
Varustatud eriti suure tähtfiltri ja täiendava padrunfiltriga
- Pikem kasutusiga, väiksem hooldusvajadus ja madalamad kulud.
- Väga tõhus filtripuhastus tänu filtrikottide tugevdusvõrgule.
Lihtne ja ohutu tühjendamine ilma ajamipead eemaldamata
- Langetuskäru ja veerev mahuti ergonoomiliseks tühjendamiseks.
M-tolmuklassi disain kõrge tööohutuse tagamiseks
- M-tolmuklassi filtritehnoloogia ohtliku tolmu imemiseks.
DGUV sertifikaat H3 puidutolmu jaoks
- H3 sertifikaat kehtib seadme kasutamisel koos DN 120-ga.
- Tolmu usaldusväärne utiliseerimine PE-kotis.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|369 / 1329
|Vaakum (mbar/kPa)
|25 / 2,5
|Konteineri maht (l)
|170
|Nimisisendvõimsus (kW)
|2,2
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Filtri pind (m²)
|9
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 140
|Helirõhutase (dB(A))
|72
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|164
|Kaal, sh pakend (kg)
|168
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1170 x 790 x 1580
Seadmed
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Suurte koguste peene laastu ja ohtliku tolmu jaoks (OEL ≥ 0,1 mg/m³)