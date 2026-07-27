Mobiilne kolmefaasiline tööstuslik tolmueemaldi ID 130/22 Afc nimivõimsusega 2,2 kW ja M-tolmuklassi filtrisüsteemiga on mõeldud suurte koguste peene laastu ja ohtliku tolmu (OEL ≥ 0,1 mg/m³) imemiseks. Elektriline raputusmehhanism puhastab tõhusalt pikaealist kompaktfiltrit. Seadmel on võimas ja energiatõhus (IE3) suure vooluhulgaga radiaalkompressor, mis on loodud pidevaks kolmevahetuseliseks tööks. Lisaks vastupidavale ja hooldussõbralikule disainile vastab see rasketes tööstustingimustes kasutamise põhinõuetele. Langetuskäru võimaldab 170-liitrist mahutit lihtsalt ja ergonoomiliselt tühjendada ilma ajamipead eemaldamata. Tänu integreeritud sulgurmehhanismiga polüetüleenkotile ja rõhuühtlustusvoolikule saab jäätmeid tühjendada ohutult ja ilma suurema tolmuta. Kui masinat kasutatakse läbimõõduga 120, on sellel vastavalt DGUV sertifikaadile puidutolmu sertifikaat H3. See hoiab tagasivooluõhu jääktolmu sisalduse maksimaalselt tasemel 0,1 mg/m³, tagades kõrge tervisekaitse taseme.