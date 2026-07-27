Tööstuslik tolmupuhasti ID 130/22 Afc

Kompaktne mobiilne tolmueemaldi ID 130/22 Afc mootoriga filtriraputusega suurte koguste peene laastu ja ohtliku tolmu (OEL ≥ 0,1 mg/m³) imemiseks. Püsikiirusega ajam.

Mobiilne kolmefaasiline tööstuslik tolmueemaldi ID 130/22 Afc nimivõimsusega 2,2 kW ja M-tolmuklassi filtrisüsteemiga on mõeldud suurte koguste peene laastu ja ohtliku tolmu (OEL ≥ 0,1 mg/m³) imemiseks. Elektriline raputusmehhanism puhastab tõhusalt pikaealist kompaktfiltrit. Seadmel on võimas ja energiatõhus (IE3) suure vooluhulgaga radiaalkompressor, mis on loodud pidevaks kolmevahetuseliseks tööks. Lisaks vastupidavale ja hooldussõbralikule disainile vastab see rasketes tööstustingimustes kasutamise põhinõuetele. Langetuskäru võimaldab 170-liitrist mahutit lihtsalt ja ergonoomiliselt tühjendada ilma ajamipead eemaldamata. Tänu integreeritud sulgurmehhanismiga polüetüleenkotile ja rõhuühtlustusvoolikule saab jäätmeid tühjendada ohutult ja ilma suurema tolmuta. Kui masinat kasutatakse läbimõõduga 120, on sellel vastavalt DGUV sertifikaadile puidutolmu sertifikaat H3. See hoiab tagasivooluõhu jääktolmu sisalduse maksimaalselt tasemel 0,1 mg/m³, tagades kõrge tervisekaitse taseme.

Omadused ja tulu
Tööstuslik tolmupuhasti ID 130/22 Afc: M-tolmuklassi disain kõrge tööohutuse tagamiseks
M-tolmuklassi disain kõrge tööohutuse tagamiseks
M-tolmuklassi filtritehnoloogia ohtliku tolmu imemiseks.
Tööstuslik tolmupuhasti ID 130/22 Afc: Lihtne ja ohutu tühjendamine ilma ajamipead eemaldamata
Lihtne ja ohutu tühjendamine ilma ajamipead eemaldamata
Langetuskäru ja veerev mahuti ergonoomiliseks tühjendamiseks.
Tööstuslik tolmupuhasti ID 130/22 Afc: Tolmukindel tühjendussüsteem ohtlike materjalide jaoks
Tolmukindel tühjendussüsteem ohtlike materjalide jaoks
Tolmukindel tühjendamine tänu integreeritud sulgurmehhanismiga PE-kotile. Tolmu usaldusväärne utiliseerimine PE-kotis.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 370 / 1329
Vaakum (mbar/kPa) 33 / 3,3
Konteineri maht (l) 170
Nimisisendvõimsus (kW) 2,2
Imemise tüüp Elektriline
Filtri pind (m²) 9
Konnektor, nominaaldiameeter ID 140
Helirõhutase (dB(A)) 75
Peafiltri tolmuklass M
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 174
Kaal, sh pakend (kg) 174
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1170 x 780 x 1580
Tööstuslik tolmupuhasti ID 130/22 Afc
Tööstuslik tolmupuhasti ID 130/22 Afc
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Suurte koguste peene laastu ja ohtliku tolmu jaoks (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
Lisatarvikud