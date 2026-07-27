Tööstuslik tolmupuhasti ID 265/55 Afc

ID 265/55 Afc mobiilne kolmefaasiline tolmueemaldussüsteem keskmiste koguste tolmu, peene laastu ja ohtliku tolmu (OEL ≥ 0,1 mg/m³) imemiseks. Vastupidav disain.

Statsionaarne madala müratasemega tolmueemaldussüsteem ID 265/55 Afc on mõeldud suurte koguste tolmu, peene laastu ja ohtliku tolmu (OEL ≥ 0,1 mg/m³) imemiseks. Kolmefaasilisel 5,5 kW nimivõimsusega ja M-tolmuklassi filtrisüsteemiga masinal on võimas energiatõhus (IE3) radiaalkompressor ning vähese kulumisega ja vähest hooldust vajav mootor. See vastab rasketes tööstustingimustes kasutamise nõuetele ning sobib pidevaks kolmevahetuseliseks tööks. Elektriline vibromootor tagab vastupidava ja pestava taskufiltri tõhusa puhastamise. 50-liitrisel veereval mahutil on vaateaken täituvuse kontrollimiseks ning tühjendamine toimub ergonoomilise langetuskäru abil ilma ajamipead eemaldamata. Integreeritud sulguriga polüetüleenkott tagab tolmvaba protsessi ja jäätmete ohutu utiliseerimise. Soovi korral saab masina kasutusala laiendada H-tolmuklassile ja tsoonile 22, samuti on võimalik imemine mitmest punktist korraga.

Omadused ja tulu
Tööstuslik tolmupuhasti ID 265/55 Afc: M-tolmuklassi disain kõrge tööohutuse tagamiseks
M-tolmuklassi disain kõrge tööohutuse tagamiseks
M-tolmuklassi filtritehnoloogia ohtliku tolmu imemiseks.
Tööstuslik tolmupuhasti ID 265/55 Afc: Lihtne ja ohutu tühjendamine ilma ajamipead eemaldamata
Lihtne ja ohutu tühjendamine ilma ajamipead eemaldamata
Langetuskäru ja veerev mahuti ergonoomiliseks tühjendamiseks.
Tööstuslik tolmupuhasti ID 265/55 Afc: Vastupidav pestav taskufilter ja elektriline filtripuhastus
Vastupidav pestav taskufilter ja elektriline filtripuhastus
Katkematu imemine suure võimsusega ilma filtri tõhususe vähenemiseta. Keevitatud õmblused tagavad taskufiltri pika kasutusea. Tõhusaks ja mugavaks filtripuhastuseks ning pidevaks imivõimsuseks.
Tolmukindel tühjendussüsteem ohtlike materjalide jaoks
  • Tolmukindel tühjendamine tänu integreeritud sulgurmehhanismiga PE-kotile.
  • Tolmu lihtne utiliseerimine PE-kotis.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 738 / 2655
Vaakum (mbar/kPa) 47 / 4,7
Konteineri maht (l) 50
Konteineri materjal Metall
Nimisisendvõimsus (kW) 5,5
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 175
Helirõhutase (dB(A)) 68
Peafiltri tolmuklass M
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 370
Kaal, sh pakend (kg) 469
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1086 x 1363 x 2667

Seadmed

  • Filtrid: taskufilter
  • Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
Tööstuslik tolmupuhasti ID 265/55 Afc
Tööstuslik tolmupuhasti ID 265/55 Afc
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Suurte koguste ohtliku tolmu imemiseks (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
  • Suurte koguste peene laastu ja tolmu imemiseks
Lisatarvikud