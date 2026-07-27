Tööstuslik tolmupuhasti ID 265/55 Afc
ID 265/55 Afc mobiilne kolmefaasiline tolmueemaldussüsteem keskmiste koguste tolmu, peene laastu ja ohtliku tolmu (OEL ≥ 0,1 mg/m³) imemiseks. Vastupidav disain.
Statsionaarne madala müratasemega tolmueemaldussüsteem ID 265/55 Afc on mõeldud suurte koguste tolmu, peene laastu ja ohtliku tolmu (OEL ≥ 0,1 mg/m³) imemiseks. Kolmefaasilisel 5,5 kW nimivõimsusega ja M-tolmuklassi filtrisüsteemiga masinal on võimas energiatõhus (IE3) radiaalkompressor ning vähese kulumisega ja vähest hooldust vajav mootor. See vastab rasketes tööstustingimustes kasutamise nõuetele ning sobib pidevaks kolmevahetuseliseks tööks. Elektriline vibromootor tagab vastupidava ja pestava taskufiltri tõhusa puhastamise. 50-liitrisel veereval mahutil on vaateaken täituvuse kontrollimiseks ning tühjendamine toimub ergonoomilise langetuskäru abil ilma ajamipead eemaldamata. Integreeritud sulguriga polüetüleenkott tagab tolmvaba protsessi ja jäätmete ohutu utiliseerimise. Soovi korral saab masina kasutusala laiendada H-tolmuklassile ja tsoonile 22, samuti on võimalik imemine mitmest punktist korraga.
Omadused ja tulu
M-tolmuklassi disain kõrge tööohutuse tagamiseksM-tolmuklassi filtritehnoloogia ohtliku tolmu imemiseks.
Lihtne ja ohutu tühjendamine ilma ajamipead eemaldamataLangetuskäru ja veerev mahuti ergonoomiliseks tühjendamiseks.
Vastupidav pestav taskufilter ja elektriline filtripuhastusKatkematu imemine suure võimsusega ilma filtri tõhususe vähenemiseta. Keevitatud õmblused tagavad taskufiltri pika kasutusea. Tõhusaks ja mugavaks filtripuhastuseks ning pidevaks imivõimsuseks.
Tolmukindel tühjendussüsteem ohtlike materjalide jaoks
- Tolmukindel tühjendamine tänu integreeritud sulgurmehhanismiga PE-kotile.
- Tolmu lihtne utiliseerimine PE-kotis.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|738 / 2655
|Vaakum (mbar/kPa)
|47 / 4,7
|Konteineri maht (l)
|50
|Konteineri materjal
|Metall
|Nimisisendvõimsus (kW)
|5,5
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 175
|Helirõhutase (dB(A))
|68
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|370
|Kaal, sh pakend (kg)
|469
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1086 x 1363 x 2667
Seadmed
- Filtrid: taskufilter
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Suurte koguste ohtliku tolmu imemiseks (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
- Suurte koguste peene laastu ja tolmu imemiseks