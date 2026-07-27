Statsionaarne madala müratasemega tolmueemaldussüsteem ID 265/55 Afc on mõeldud suurte koguste tolmu, peene laastu ja ohtliku tolmu (OEL ≥ 0,1 mg/m³) imemiseks. Kolmefaasilisel 5,5 kW nimivõimsusega ja M-tolmuklassi filtrisüsteemiga masinal on võimas energiatõhus (IE3) radiaalkompressor ning vähese kulumisega ja vähest hooldust vajav mootor. See vastab rasketes tööstustingimustes kasutamise nõuetele ning sobib pidevaks kolmevahetuseliseks tööks. Elektriline vibromootor tagab vastupidava ja pestava taskufiltri tõhusa puhastamise. 50-liitrisel veereval mahutil on vaateaken täituvuse kontrollimiseks ning tühjendamine toimub ergonoomilise langetuskäru abil ilma ajamipead eemaldamata. Integreeritud sulguriga polüetüleenkott tagab tolmvaba protsessi ja jäätmete ohutu utiliseerimise. Soovi korral saab masina kasutusala laiendada H-tolmuklassile ja tsoonile 22, samuti on võimalik imemine mitmest punktist korraga.