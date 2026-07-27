Tööstuslik tolmupuhasti ID 30/30 Afc
Tolmueemaldi ID 30/30 Afc on mobiilne masin raskesti eemaldatava tolmu ja laastude ohutuks eraldamiseks masintöötluskeskustes. Seda võimaldab kõrgsurvekompressor.
ID 30/30 Afc: mobiilne tolmueemaldi tööstuslikele masintöötluskeskustele. Kõrgsurvekompressoriga, mis eraldab usaldusväärselt kogu potentsiaalselt kleepuva ja probleemse tolmu ning laastud. Automaatse filtriraputusega juhtkapp tagab filtri pika kasutusea. Soovi korral on saadaval diferentsiaalrõhu lüliti filtri jälgimiseks ning ultraheli-kaugusandur täituvusastme kontrollimiseks. Masin on saadaval erinevates võimsus- ja filtriklassides (kuni filtriklassini H kantserogeense tolmu eraldamiseks).
Omadused ja tulu
Lihtne ja ohutu tühjendamine ilma ajamipead eemaldamata
- Langetuskäru ja veerev mahuti ergonoomiliseks tühjendamiseks.
Tolmukindel tühjendussüsteem ohtlike materjalide jaoks
- Vähese tolmuga tühjendamine tänu sulgurmehhanismile ja rõhuühtlustusvoolikule.
- Lihtne ja ohutu tolmu utiliseerimine tänu PE-kotile.
Mugav filtripuhastus elektrilise vibromootoriga
- Tõhus ja mugav filtripuhastus pideva imivõimsuse tagamiseks.
M-tolmuklassi disain kõrge tööohutuse tagamiseks
- M-tolmuklassi filtritehnoloogia ohtliku tolmu imemiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|87,5 / 315
|Vaakum (mbar/kPa)
|260 / 26
|Konteineri maht (l)
|50
|Nimisisendvõimsus (kW)
|3
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Filtri pind (m²)
|3,2
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 50
|Helirõhutase (dB(A))
|62
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|170
|Kaal, sh pakend (kg)
|170,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|915 x 777 x 1938