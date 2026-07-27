ID 30/30 Afc: mobiilne tolmueemaldi tööstuslikele masintöötluskeskustele. Kõrgsurvekompressoriga, mis eraldab usaldusväärselt kogu potentsiaalselt kleepuva ja probleemse tolmu ning laastud. Automaatse filtriraputusega juhtkapp tagab filtri pika kasutusea. Soovi korral on saadaval diferentsiaalrõhu lüliti filtri jälgimiseks ning ultraheli-kaugusandur täituvusastme kontrollimiseks. Masin on saadaval erinevates võimsus- ja filtriklassides (kuni filtriklassini H kantserogeense tolmu eraldamiseks).