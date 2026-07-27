Tööstuslik tolmupuhasti ID 350/110 Afc

Kesksurve tolmueemaldussüsteemi ID 350/110 Afc kasutatakse suurte koguste tolmu ja peene laastu ohutuks ja puhtaks imemiseks. Usaldusväärne lahendus professionaalseteks rakendusteks.

Kesksurve tolmueemaldussüsteemi ID 350/110 Afc põhiline kasutusala on suurte koguste tolmu ja peene laastu imemine tööstuslikus ulatuses. Sellel on M-tolmuklassi taskufilter (vastavalt DIN EN 60335-2-69), 100-liitrine vaateaknaga mobiilne mahuti (DN 250) ning integreeritud ümarpõhjaline kott koos hoidiku ja kiirliitmikuga rõhuühtlustusvoolikuga (DN 25). Ajami osa on täielikult helikindel ja varustatud täiendava summutiga väljalaskepoolel. Standardvarustusse kuulub ka IP 54 kaitseklassiga juhtkapp (vastavalt VDE 0113 eeskirjadele).

Omadused ja tulu
Tööstuslik tolmupuhasti ID 350/110 Afc: M-tolmuklassi disain kõrge tööohutuse tagamiseks
M-tolmuklassi disain kõrge tööohutuse tagamiseks
M-tolmuklassi filtritehnoloogia ohtlike tolmuliikide ohutuks imemiseks.
Tööstuslik tolmupuhasti ID 350/110 Afc: Lihtne ja ohutu tühjendamine ilma ajamipead eemaldamata
Lihtne ja ohutu tühjendamine ilma ajamipead eemaldamata
Tolmukindel tühjendamine tänu integreeritud sulgurmehhanismiga PE-kotile. Tolmu lihtne utiliseerimine PE-kotis.
Tööstuslik tolmupuhasti ID 350/110 Afc: Vastupidav pestav taskufilter ja elektriline filtripuhastus
Vastupidav pestav taskufilter ja elektriline filtripuhastus
Katkematu imemine suure võimsusega ilma filtri tõhususe vähenemiseta. Keevitatud õmblused tagavad taskufiltri pika kasutusea. Tõhusaks ja mugavaks filtripuhastuseks ning pidevaks imivõimsuseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 972 / 3500
Vaakum (mbar/kPa) 71 / 7,1
Konteineri maht (l) 100
Nimisisendvõimsus (kW) 11
Imemise tüüp Elektriline
Filtri pind (m²) 24
Konnektor, nominaaldiameeter ID 250
Helirõhutase (dB(A)) 75
Peafiltri tolmuklass M
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 754
Kaal, sh pakend (kg) 797
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1460 x 1389 x 3093
Tööstuslik tolmupuhasti ID 350/110 Afc
Tööstuslik tolmupuhasti ID 350/110 Afc
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Suurte koguste ohtliku tolmu imemiseks (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
  • Suurte koguste peene laastu ning peene või ohtliku tolmu imemiseks (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
Lisatarvikud