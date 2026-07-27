Tööstuslik tolmupuhasti ID 350/110 Afc
Kesksurve tolmueemaldussüsteemi ID 350/110 Afc kasutatakse suurte koguste tolmu ja peene laastu ohutuks ja puhtaks imemiseks. Usaldusväärne lahendus professionaalseteks rakendusteks.
Kesksurve tolmueemaldussüsteemi ID 350/110 Afc põhiline kasutusala on suurte koguste tolmu ja peene laastu imemine tööstuslikus ulatuses. Sellel on M-tolmuklassi taskufilter (vastavalt DIN EN 60335-2-69), 100-liitrine vaateaknaga mobiilne mahuti (DN 250) ning integreeritud ümarpõhjaline kott koos hoidiku ja kiirliitmikuga rõhuühtlustusvoolikuga (DN 25). Ajami osa on täielikult helikindel ja varustatud täiendava summutiga väljalaskepoolel. Standardvarustusse kuulub ka IP 54 kaitseklassiga juhtkapp (vastavalt VDE 0113 eeskirjadele).
Omadused ja tulu
M-tolmuklassi disain kõrge tööohutuse tagamiseksM-tolmuklassi filtritehnoloogia ohtlike tolmuliikide ohutuks imemiseks.
Lihtne ja ohutu tühjendamine ilma ajamipead eemaldamataTolmukindel tühjendamine tänu integreeritud sulgurmehhanismiga PE-kotile. Tolmu lihtne utiliseerimine PE-kotis.
Vastupidav pestav taskufilter ja elektriline filtripuhastusKatkematu imemine suure võimsusega ilma filtri tõhususe vähenemiseta. Keevitatud õmblused tagavad taskufiltri pika kasutusea. Tõhusaks ja mugavaks filtripuhastuseks ning pidevaks imivõimsuseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|972 / 3500
|Vaakum (mbar/kPa)
|71 / 7,1
|Konteineri maht (l)
|100
|Nimisisendvõimsus (kW)
|11
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Filtri pind (m²)
|24
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 250
|Helirõhutase (dB(A))
|75
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|754
|Kaal, sh pakend (kg)
|797
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1460 x 1389 x 3093
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Suurte koguste ohtliku tolmu imemiseks (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
- Suurte koguste peene laastu ning peene või ohtliku tolmu imemiseks (OEL ≥ 0,1 mg/m³)