Kesksurve tolmueemaldussüsteemi ID 350/110 Afc põhiline kasutusala on suurte koguste tolmu ja peene laastu imemine tööstuslikus ulatuses. Sellel on M-tolmuklassi taskufilter (vastavalt DIN EN 60335-2-69), 100-liitrine vaateaknaga mobiilne mahuti (DN 250) ning integreeritud ümarpõhjaline kott koos hoidiku ja kiirliitmikuga rõhuühtlustusvoolikuga (DN 25). Ajami osa on täielikult helikindel ja varustatud täiendava summutiga väljalaskepoolel. Standardvarustusse kuulub ka IP 54 kaitseklassiga juhtkapp (vastavalt VDE 0113 eeskirjadele).