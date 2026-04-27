Väikeste kuni keskmiste koguste peene ja jämeda tahke materjali universaalseks imemiseks tööstuskeskkonnas – ATEX tsoonis 22: ühe mootoriga plahvatuskindel keskklassi tööstuslik tolmuimeja IVM 40/12-1 H Z22 koos EC-turbiiniga. Võimas ja töökindel masin töötab ühefaasiliselt, on eriti kompaktse, tugeva ja vastupidava konstruktsiooniga, väga mobiilne ja manööverdatav ning ideaalne rakendusteks, kus tuleb järgida teatud ohutusmeetmeid. Tänu uuenduslikule Pull and Clean filtripuhastussüsteemile saab suurt M-tolmuklassi tähtfiltrit töö ajal lihtsalt ja mugavalt puhastada. Lisaks on tolmuimeja varustatud väljalaskepoolel asuva sertifitseeritud H-padrunfiltriga, millel on filtri tuvastamise funktsioon, ning on seega sertifitseeritud ka H-tolmuklassi jaoks. Masina kogumismauti ja filtrimahuti on valmistatud kvaliteetsest happekindlast roostevabast terasest, šassii aga vastupidavast terasest.