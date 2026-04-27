Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/12-1 H Z22
EC-turbiiniga mobiilne keskklassi tööstuslik tolmuimeja. Sobib peene ja jämeda tahke materjali ohutuks imemiseks (tolmuklass H) ning kasutamiseks ATEX tsoonis 22.
Väikeste kuni keskmiste koguste peene ja jämeda tahke materjali universaalseks imemiseks tööstuskeskkonnas – ATEX tsoonis 22: ühe mootoriga plahvatuskindel keskklassi tööstuslik tolmuimeja IVM 40/12-1 H Z22 koos EC-turbiiniga. Võimas ja töökindel masin töötab ühefaasiliselt, on eriti kompaktse, tugeva ja vastupidava konstruktsiooniga, väga mobiilne ja manööverdatav ning ideaalne rakendusteks, kus tuleb järgida teatud ohutusmeetmeid. Tänu uuenduslikule Pull and Clean filtripuhastussüsteemile saab suurt M-tolmuklassi tähtfiltrit töö ajal lihtsalt ja mugavalt puhastada. Lisaks on tolmuimeja varustatud väljalaskepoolel asuva sertifitseeritud H-padrunfiltriga, millel on filtri tuvastamise funktsioon, ning on seega sertifitseeritud ka H-tolmuklassi jaoks. Masina kogumismauti ja filtrimahuti on valmistatud kvaliteetsest happekindlast roostevabast terasest, šassii aga vastupidavast terasest.
Omadused ja tulu
Sertifitseeritud ATEX Zone 22 jaoksPlahvatuskindel tööstuslik tolmuimeja ohutuks imemiseks ATEX tsoonis 22.
Tolmuklass HKogu seade on sertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 60335-2-69 tolmuklassile H. Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks (kuni tolmuklassini H).
Vähese kulumisega EC-turbiinHarjadeta konstruktsioon vähese kulumisega tööks. Sobib kolmevahetuseliseks tööks tänu vähemalt 5000-tunnisele kasutusajale.
Manuaalne pull-and-clean filtripuhastus
- Filtrit puhastatakse ühe sammuga töö käigus.
- Vähese kulumisega tolmueemaldus õhuvoolu suuna muutmise abil.
Varustatud eriti suure tähtfiltri ja täiendava padrunfiltriga
- Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks (kuni tolmuklassini H).
- Maksimaalne ohutus tänu kaheastmelisele filtrisüsteemile ja optimaalsele eraldusastmele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|43,8 / 158
|Vaakum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Konteineri maht (l)
|40
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|1 x 1,2
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 40
|Helirõhutase (dB(A))
|73
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|1,6
|Teisese filtri tolmuklass
|H
|Teisese filtri filtriala (m²)
|1,6
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|51
|Kaal, sh pakend (kg)
|51,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|645 x 655 x 1140
Seadmed
- Peamine filter: Tähtfilter
- Sekundaarne filter: Kassettfilter
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sobib kasutamiseks ATEX tsoonis 22
- Väikeste kuni keskmiste koguste tahkete ainete ja H-klassi tolmu jaoks
- Kõige intensiivsemateks puhastustoiminguteks, sobib ka nakkuvate materjalide imemiseks