Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/12-1 M Z22
Mobiilne keskklassi tööstuslik tolmuimeja, varustatud M-tolmuklassi tähtfiltri ja EC-turbiiniga, peene ja jämeda tahke materjali imemiseks ATEX tsoonis 22.
Plahvatuskindel keskklassi tööstuslik tolmuimeja IVM 40/12-1 M Z22, mis sobib väikeste kuni keskmiste koguste peene ja jämeda tahke materjali universaalseks imemiseks tööstuskeskkonnas – ideaalne ka rangete hügieeninõuetega aladel ja ATEX tsoonis 22. Töökindel, vastupidav, kompaktne ja mobiilne masin töötab ühefaasiliselt, on varustatud EC-turbiiniga ja seda kasutatakse kõikjal, kus tuleb järgida konkreetseid ohutusmeetmeid. Suured rattad muudavad selle transportimise lihtsaks sinna, kus seda vajatakse. Tänu uuenduslikule Pull and Clean filtripuhastussüsteemile saab suurt M-tolmuklassi tähtfiltrit töö ajal lihtsalt ja mugavalt puhastada. Kogumismauti ja filtrimahuti on valmistatud kvaliteetsest happekindlast roostevabast terasest, šassii aga vastupidavast terasest.
Omadused ja tulu
Sertifitseeritud ATEX Zone 22 jaoksPlahvatuskindel tööstuslik tolmuimeja ohutuks imemiseks ATEX tsoonis 22.
Tolmuklass MKomplektne seade, mis on sertifitseeritud vastavalt DIN EN 60335-2-69 tolmuklassile M.
Vähese kulumisega EC-turbiinHarjadeta konstruktsioon vähese kulumisega tööks. Sobib kolmevahetuseliseks tööks tänu vähemalt 5000-tunnisele kasutusajale.
Manuaalne pull-and-clean filtripuhastus
- Filtrit puhastatakse ühe sammuga töö käigus.
- Vähese kulumisega tolmueemaldus õhuvoolu suuna muutmise abil.
Varustatud suure tähtfiltriga
- Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks tolmuklassini M.
- Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|49,4 / 178
|Vaakum (mbar/kPa)
|239 / 23,9
|Konteineri maht (l)
|40
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|1 x 1,2
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 40
|Helirõhutase (dB(A))
|73
|Kaabli pikkus (m)
|10
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|1,6
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|50
|Kaal, sh pakend (kg)
|50,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|645 x 655 x 1140
Seadmed
- Peamine filter: Tähtfilter
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sobib kasutamiseks ATEX tsoonis 22
- Väikeste kuni keskmiste koguste tahkete ainete ja M-klassi tolmu jaoks
- Kõige intensiivsemateks puhastustoiminguteks, sobib ka nakkuvate materjalide imemiseks