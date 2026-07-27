Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/12-1 M Z22

Mobiilne keskklassi tööstuslik tolmuimeja, varustatud M-tolmuklassi tähtfiltri ja EC-turbiiniga, peene ja jämeda tahke materjali imemiseks ATEX tsoonis 22.

Plahvatuskindel keskklassi tööstuslik tolmuimeja IVM 40/12-1 M Z22, mis sobib väikeste kuni keskmiste koguste peene ja jämeda tahke materjali universaalseks imemiseks tööstuskeskkonnas – ideaalne ka rangete hügieeninõuetega aladel ja ATEX tsoonis 22. Töökindel, vastupidav, kompaktne ja mobiilne masin töötab ühefaasiliselt, on varustatud EC-turbiiniga ja seda kasutatakse kõikjal, kus tuleb järgida konkreetseid ohutusmeetmeid. Suured rattad muudavad selle transportimise lihtsaks sinna, kus seda vajatakse. Tänu uuenduslikule Pull and Clean filtripuhastussüsteemile saab suurt M-tolmuklassi tähtfiltrit töö ajal lihtsalt ja mugavalt puhastada. Kogumismauti ja filtrimahuti on valmistatud kvaliteetsest happekindlast roostevabast terasest, šassii aga vastupidavast terasest.

Omadused ja tulu
Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/12-1 M Z22: Sertifitseeritud ATEX Zone 22 jaoks
Sertifitseeritud ATEX Zone 22 jaoks
Plahvatuskindel tööstuslik tolmuimeja ohutuks imemiseks ATEX tsoonis 22.
Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/12-1 M Z22: Tolmuklass M
Tolmuklass M
Komplektne seade, mis on sertifitseeritud vastavalt DIN EN 60335-2-69 tolmuklassile M.
Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/12-1 M Z22: Vähese kulumisega EC-turbiin
Vähese kulumisega EC-turbiin
Harjadeta konstruktsioon vähese kulumisega tööks. Sobib kolmevahetuseliseks tööks tänu vähemalt 5000-tunnisele kasutusajale.
Manuaalne pull-and-clean filtripuhastus
  • Filtrit puhastatakse ühe sammuga töö käigus.
  • Vähese kulumisega tolmueemaldus õhuvoolu suuna muutmise abil.
Varustatud suure tähtfiltriga
  • Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks tolmuklassini M.
  • Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 - 240
Sagedus (Hz) 50 - 60
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 49,4 / 178
Vaakum (mbar/kPa) 239 / 23,9
Konteineri maht (l) 40
Konteineri materjal Roostevaba teras
Nimisisendvõimsus (kW) 1 x 1,2
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 70
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 40
Helirõhutase (dB(A)) 73
Kaabli pikkus (m) 10
Peafiltri tolmuklass M
Põhifiltri filtriala (m²) 1,6
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 50
Kaal, sh pakend (kg) 50,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 645 x 655 x 1140

Seadmed

  • Peamine filter: Tähtfilter
  • Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/12-1 M Z22
Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/12-1 M Z22
Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/12-1 M Z22
Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/12-1 M Z22
Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/12-1 M Z22
Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/12-1 M Z22
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Sobib kasutamiseks ATEX tsoonis 22
  • Väikeste kuni keskmiste koguste tahkete ainete ja M-klassi tolmu jaoks
  • Kõige intensiivsemateks puhastustoiminguteks, sobib ka nakkuvate materjalide imemiseks
Lisatarvikud