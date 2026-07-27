Plahvatuskindel keskklassi tööstuslik tolmuimeja IVM 40/12-1 M Z22, mis sobib väikeste kuni keskmiste koguste peene ja jämeda tahke materjali universaalseks imemiseks tööstuskeskkonnas – ideaalne ka rangete hügieeninõuetega aladel ja ATEX tsoonis 22. Töökindel, vastupidav, kompaktne ja mobiilne masin töötab ühefaasiliselt, on varustatud EC-turbiiniga ja seda kasutatakse kõikjal, kus tuleb järgida konkreetseid ohutusmeetmeid. Suured rattad muudavad selle transportimise lihtsaks sinna, kus seda vajatakse. Tänu uuenduslikule Pull and Clean filtripuhastussüsteemile saab suurt M-tolmuklassi tähtfiltrit töö ajal lihtsalt ja mugavalt puhastada. Kogumismauti ja filtrimahuti on valmistatud kvaliteetsest happekindlast roostevabast terasest, šassii aga vastupidavast terasest.