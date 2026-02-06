Spetsiaalselt välja töötatud peene, ohtliku ja ka plahvatusohtliku tolmu eemaldamiseks: meie keskklassi tööstuslik tolmuimeja IVM 60/30 M Z22 avaldab muljet oma vastupidava külgkanalipuhuri ja kolmefaasilise käitamisega pidevaks kasutamiseks tööstuses, soovi korral ka ööpäevaringselt. Vastupidava teraskorpusega ning happekindla roostevabast terasest kerega ja konteineriga tugeval masinal on suur tähtfilter tolmule klassiga M ja see vastab töönõuetele ka ATEXi tsoonis 22. Tolmuimeja on ka sertifitseeritud vastavalt nõuetele 2014/34/EU. Suured rattad tagavad maksimaalse mobiilsuse, samas kui usaldusväärne, käsitsi käitatav ülekandega filtripuhastus pikendab filtri kasutusiga ja vähendab seega hoolduskulusid.