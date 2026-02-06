Tööstuslik tolmuimeja IVM 60/30 M Z22
Mobiilne keskklassi tööstuslik tolmuimeja IVM 60/30 M Z22, sertifitseeritud vastavalt normile 2014/34 / EU ja sobib ATEXi tsoonile 22 koos külgkanalipuhuriga universaalseteks rakendusteks tööstuses.
Spetsiaalselt välja töötatud peene, ohtliku ja ka plahvatusohtliku tolmu eemaldamiseks: meie keskklassi tööstuslik tolmuimeja IVM 60/30 M Z22 avaldab muljet oma vastupidava külgkanalipuhuri ja kolmefaasilise käitamisega pidevaks kasutamiseks tööstuses, soovi korral ka ööpäevaringselt. Vastupidava teraskorpusega ning happekindla roostevabast terasest kerega ja konteineriga tugeval masinal on suur tähtfilter tolmule klassiga M ja see vastab töönõuetele ka ATEXi tsoonis 22. Tolmuimeja on ka sertifitseeritud vastavalt nõuetele 2014/34/EU. Suured rattad tagavad maksimaalse mobiilsuse, samas kui usaldusväärne, käsitsi käitatav ülekandega filtripuhastus pikendab filtri kasutusiga ja vähendab seega hoolduskulusid.
Omadused ja tulu
Sertifitseeritud ATEX Zone 22 jaoksPlahvatuskindel tööstuslik tolmuimeja ohutuks imemiseks ATEX tsoonis 22.
Tolmuklass MKomplektne seade, mis on sertifitseeritud vastavalt DIN EN 60335-2-69 tolmuklassile M.
Kulumiskindel külgkanal-kompressor3 kW võimsusega ja pehme käivitusega suurte koguste tolmu ja tahkete osakeste imemiseks. Tugeva imemisvõimsuse ja vähemalt 20 000 tunni kasutusea tagamiseks. Sobib mitme vahetusega tööks ja/või mitme imemispunktiga.
IVM filtri käsitsi puhastamine
- Vajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil.
- Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd.
- Identsed puhastustulemused, sõltumata kasutatud jõu suurusest.
Varustatud eriti suure tähefiltriga
- Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks tolmuklassini M.
- Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Vaakum (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Konteineri maht (l)
|60
|Nimisisendvõimsus (kW)
|3
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 50
|Helirõhutase (dB(A))
|79
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|2
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|102
|Kaal, sh pakend (kg)
|102,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1040 x 680 x 1840
Seadmed
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei