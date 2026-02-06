Tööstuslik tolmuimeja IVM 60/30 M Z22

Mobiilne keskklassi tööstuslik tolmuimeja IVM 60/30 M Z22, sertifitseeritud vastavalt normile 2014/34 / EU ja sobib ATEXi tsoonile 22 koos külgkanalipuhuriga universaalseteks rakendusteks tööstuses.

Spetsiaalselt välja töötatud peene, ohtliku ja ka plahvatusohtliku tolmu eemaldamiseks: meie keskklassi tööstuslik tolmuimeja IVM 60/30 M Z22 avaldab muljet oma vastupidava külgkanalipuhuri ja kolmefaasilise käitamisega pidevaks kasutamiseks tööstuses, soovi korral ka ööpäevaringselt. Vastupidava teraskorpusega ning happekindla roostevabast terasest kerega ja konteineriga tugeval masinal on suur tähtfilter tolmule klassiga M ja see vastab töönõuetele ka ATEXi tsoonis 22. Tolmuimeja on ka sertifitseeritud vastavalt nõuetele 2014/34/EU. Suured rattad tagavad maksimaalse mobiilsuse, samas kui usaldusväärne, käsitsi käitatav ülekandega filtripuhastus pikendab filtri kasutusiga ja vähendab seega hoolduskulusid.

Omadused ja tulu
Sertifitseeritud ATEX Zone 22 jaoks
Sertifitseeritud ATEX Zone 22 jaoks
Plahvatuskindel tööstuslik tolmuimeja ohutuks imemiseks ATEX tsoonis 22.
Tolmuklass M
Tolmuklass M
Komplektne seade, mis on sertifitseeritud vastavalt DIN EN 60335-2-69 tolmuklassile M.
Kulumiskindel külgkanal-kompressor
Kulumiskindel külgkanal-kompressor
3 kW võimsusega ja pehme käivitusega suurte koguste tolmu ja tahkete osakeste imemiseks. Tugeva imemisvõimsuse ja vähemalt 20 000 tunni kasutusea tagamiseks. Sobib mitme vahetusega tööks ja/või mitme imemispunktiga.
IVM filtri käsitsi puhastamine
  • Vajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil.
  • Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd.
  • Identsed puhastustulemused, sõltumata kasutatud jõu suurusest.
Varustatud eriti suure tähefiltriga
  • Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks tolmuklassini M.
  • Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Vaakum (mbar/kPa) 286 / 28,6
Konteineri maht (l) 60
Nimisisendvõimsus (kW) 3
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 70
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 50
Helirõhutase (dB(A)) 79
Peafiltri tolmuklass M
Põhifiltri filtriala (m²) 2
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 102
Kaal, sh pakend (kg) 102,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1040 x 680 x 1840

Seadmed

  • Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
