Tööstuslik tolmuimeja IVS 100/55 M Z22
IVS 100/55 M Z22 on superklassi tööstuslik tolmuimeja võimsa 5,5 kW külgkanal-turbiiniga, mis on ideaalne suurte koguste plahvatusohtliku tolmu (klass M) koristamiseks.
Seda mudelit on lubatud kasutada väga suurte koguste ohtliku tolmu koristamiseks (M-klassi sertifikaat) ja ka tsoonis Ex-Zone 22: see on meie superklassi plahvatuskindel tööstuslik tolmuimeja IVS 100/55 M Z22 võimsa 5,5 kW külgkanal-turbiiniga. Väga tõhus seade (IE2) on ideaalne nii paikseks kui ka liikuvaks pidevaks töötamiseks ning seda saab tänu integreeritud pehmele käivitussüsteemile kasutada isegi tavalistes 16-amprilistes tööstuslikes pistikupesades. Horisontaalne filtrisüsteem tagab M-klassi tolmu jaoks sertifitseeritud suure tähtfiltri optimaalse puhastamise igal ajal. Suunatud jõuülekande jaoks kasutatav jõuseade tagab sama head filtri puhastamise tulemused sõltumata sellest, kui palju jõudu masina kasutaja rakendab. Samuti tagab 100-liitrise roostevabast terasest mahuti settimismehhanism kasutajasõbralikkuse. Masinal on mitmeid kohti, kuhu saate turvaliselt paigutada lisatarvikuid.
Omadused ja tulu
Sertifitseeritud ATEX Zone 22 jaoksPlahvatuskindel tööstuslik tolmuimeja ohutuks imemiseks ATEX tsoonis 22.
Tolmuklass MKomplektne seade, mis on sertifitseeritud vastavalt DIN EN 60335-2-69 tolmuklassile M.
Kulumiskindel külgkanal-kompressor5,5 kW võimsuse ja sujuva käivitusega suuremate koguste tolmu ja tahkete ainete imemiseks. Tugeva imemisvõimsuse ja vähemalt 20 000 tunni kasutusea tagamiseks. Sobib mitme vahetusega tööks ja/või mitme imemispunktiga.
Manuaalne IVS-filtripuhastus
- Vajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil.
- Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd.
- Identsed puhastustulemused, sõltumata kasutatud jõu suurusest.
Varustatud eriti suure tähefiltriga
- Tänu spetsiaalsele kattekihile sobib ka õlise ja kleepuva tolmu jaoks.
- Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Vaakum (mbar/kPa)
|240 / 24
|Konteineri maht (l)
|100
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|5,5
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 70 ID 50
|Helirõhutase (dB(A))
|77
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|2,2
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|157
|Kaal, sh pakend (kg)
|157,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1202 x 686 x 1500
Seadmed
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei