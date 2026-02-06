Seda mudelit on lubatud kasutada väga suurte koguste ohtliku tolmu koristamiseks (M-klassi sertifikaat) ja ka tsoonis Ex-Zone 22: see on meie superklassi plahvatuskindel tööstuslik tolmuimeja IVS 100/55 M Z22 võimsa 5,5 kW külgkanal-turbiiniga. Väga tõhus seade (IE2) on ideaalne nii paikseks kui ka liikuvaks pidevaks töötamiseks ning seda saab tänu integreeritud pehmele käivitussüsteemile kasutada isegi tavalistes 16-amprilistes tööstuslikes pistikupesades. Horisontaalne filtrisüsteem tagab M-klassi tolmu jaoks sertifitseeritud suure tähtfiltri optimaalse puhastamise igal ajal. Suunatud jõuülekande jaoks kasutatav jõuseade tagab sama head filtri puhastamise tulemused sõltumata sellest, kui palju jõudu masina kasutaja rakendab. Samuti tagab 100-liitrise roostevabast terasest mahuti settimismehhanism kasutajasõbralikkuse. Masinal on mitmeid kohti, kuhu saate turvaliselt paigutada lisatarvikuid.