Tööstuslik tolmuimeja IVS 100/55 M Z22

IVS 100/55 M Z22 on superklassi tööstuslik tolmuimeja võimsa 5,5 kW külgkanal-turbiiniga, mis on ideaalne suurte koguste plahvatusohtliku tolmu (klass M) koristamiseks.

Seda mudelit on lubatud kasutada väga suurte koguste ohtliku tolmu koristamiseks (M-klassi sertifikaat) ja ka tsoonis Ex-Zone 22: see on meie superklassi plahvatuskindel tööstuslik tolmuimeja IVS 100/55 M Z22 võimsa 5,5 kW külgkanal-turbiiniga. Väga tõhus seade (IE2) on ideaalne nii paikseks kui ka liikuvaks pidevaks töötamiseks ning seda saab tänu integreeritud pehmele käivitussüsteemile kasutada isegi tavalistes 16-amprilistes tööstuslikes pistikupesades. Horisontaalne filtrisüsteem tagab M-klassi tolmu jaoks sertifitseeritud suure tähtfiltri optimaalse puhastamise igal ajal. Suunatud jõuülekande jaoks kasutatav jõuseade tagab sama head filtri puhastamise tulemused sõltumata sellest, kui palju jõudu masina kasutaja rakendab. Samuti tagab 100-liitrise roostevabast terasest mahuti settimismehhanism kasutajasõbralikkuse. Masinal on mitmeid kohti, kuhu saate turvaliselt paigutada lisatarvikuid.

Omadused ja tulu
Tööstuslik tolmuimeja IVS 100/55 M Z22: Sertifitseeritud ATEX Zone 22 jaoks
Sertifitseeritud ATEX Zone 22 jaoks
Plahvatuskindel tööstuslik tolmuimeja ohutuks imemiseks ATEX tsoonis 22.
Tööstuslik tolmuimeja IVS 100/55 M Z22: Tolmuklass M
Tolmuklass M
Komplektne seade, mis on sertifitseeritud vastavalt DIN EN 60335-2-69 tolmuklassile M.
Tööstuslik tolmuimeja IVS 100/55 M Z22: Kulumiskindel külgkanal-kompressor
Kulumiskindel külgkanal-kompressor
5,5 kW võimsuse ja sujuva käivitusega suuremate koguste tolmu ja tahkete ainete imemiseks. Tugeva imemisvõimsuse ja vähemalt 20 000 tunni kasutusea tagamiseks. Sobib mitme vahetusega tööks ja/või mitme imemispunktiga.
Manuaalne IVS-filtripuhastus
  • Vajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil.
  • Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd.
  • Identsed puhastustulemused, sõltumata kasutatud jõu suurusest.
Varustatud eriti suure tähefiltriga
  • Tänu spetsiaalsele kattekihile sobib ka õlise ja kleepuva tolmu jaoks.
  • Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 138 / 500
Vaakum (mbar/kPa) 240 / 24
Konteineri maht (l) 100
Konteineri materjal Roostevaba teras
Nimisisendvõimsus (kW) 5,5
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 70
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 70 ID 50
Helirõhutase (dB(A)) 77
Peafiltri tolmuklass M
Põhifiltri filtriala (m²) 2,2
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 157
Kaal, sh pakend (kg) 157,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1202 x 686 x 1500

Seadmed

  • Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
Lisatarvikud