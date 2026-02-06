Tööstuslik tolmuimeja IVS 100/75 M Z22
Võimsusega 7,5 kW superklassi tööstuslik tolmuimeja IVS 100/75 M Z22 on meie tootevalikus võimsaima külgkanalipuhuriga. Plahvatuskindel masin tsoonile 22 sertifikaadiga tolmuklassile M.
Meie superklassi plahvatuskindlate tööstustolmuimejate valiku tippmudel IVS 100/75 M Z22 pakub palju rakendusvõimalusi, suurimat ohutustaset ja suurepärast jõudlust. Tolmuimeja sobib mobiilseks ja statsionaarseks kasutamiseks, on varustatud tõhususega IE2 ja võimsusega 7,5 kW külgkanalipuhuriga, mis on sujuva käivitusega, et vältida võimalikke ülepingeid masina käivitamisel. See sobib suure koguse peene, tervisele ohtliku ja potentsiaalselt plahvatusohtliku tolmu eemaldamiseks ning seda võib kasutada tsoonis 22 ja klassi M tolmu eemaldamiseks. Seda tänu suurele, kuid ruumisäästlikule (16-harulise ehituse tõttu) M-sertifitseeritud tähtfiltrile. Ülekandega horisontaalne filtriraputi tagab alati optimaalse imemisjõudluse ning 100-liitrine roostevabast terasest kinnitusmehhanismiga konteiner võimaldab pikki tööintervalle ja masina lihtsat tühjendamist. Tarvikuid saab paigutada erinevatesse hoiukohtadesse, nii et need on alati oma kohal ja masina teisaldamisel ohutud.
Omadused ja tulu
Sobib kasutamiseks tsoonis 22IVS Ex tolmuimejad tagavad kõrgeima ohutuse taseme tänu uusimatele tehnoloogiatele. Saate usaldusväärselt koristada aineid, mis võivad ohustada teie tervist, näiteks plahvatusohtlikud tolmud.
Energiasäästlik pehme käivitumineMadal käivitusvool väldib ülepinget. Madal energiakasutus tagab väiksemad energiakulud. Nõuab väikest kaitset (piisab kuni 5,5 A, 16 A kaitsetest).
Kasutajasõbralik seadistusmehhanismLihtne ja aega kokkuhoidev mahuti eemaldamine otse käepideme kaudu. Praktilist mahutihoidikut saab kasutada, et masinat tühjenduspunkti tõmmata ja lükata. Suured tööstuslikud rullikud tagavad maksimaalse mobiilsuse ka ebaühtlastel põrandatel ja suure koormusega.
Horisontaalselt töötav filtripuhastussüsteem
- Filtri käsipuhastuseks ette nähtud käepide asub sobival töökõrgusel ja teeb töötamise mugavaks.
- Käigukast tagab püsivad puhastustulemused sõltumata kasutaja poolt rakendatavast jõust.
- Pikem filtri seisakuaeg sagedasema filtri puhastamise ja mõõdetud jõuülekande tõttu filtrisse.
Kasutajasõbralik masina käitlemine
- Vooliku konks ja lisavarustus tagavad kiire juurdepääsu tööriistale ja selle korrashoiu.
- Integreeritud kaabli konks turvaliseks kaabli hoiustamiseks.
Valikuline kaugjuhtimispult
- Valikuline masina kaugjuhtimine kuni 100 m kauguselt.
- Mugav ja aega säästev masina juhtimine ühe ettepoole liigutusega.
- Optimaalne ruumikasutus: tolmuimejat saab hoida kasutamata või ohutusalal.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Vaakum (mbar/kPa)
|290 / 29
|Konteineri maht (l)
|100
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|7,5
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 70 ID 50
|Helirõhutase (dB(A))
|73
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|2,2
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|180
|Kaal, sh pakend (kg)
|180,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1202 x 686 x 1495
Seadmed
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei