Meie superklassi plahvatuskindlate tööstustolmuimejate valiku tippmudel IVS 100/75 M Z22 pakub palju rakendusvõimalusi, suurimat ohutustaset ja suurepärast jõudlust. Tolmuimeja sobib mobiilseks ja statsionaarseks kasutamiseks, on varustatud tõhususega IE2 ja võimsusega 7,5 kW külgkanalipuhuriga, mis on sujuva käivitusega, et vältida võimalikke ülepingeid masina käivitamisel. See sobib suure koguse peene, tervisele ohtliku ja potentsiaalselt plahvatusohtliku tolmu eemaldamiseks ning seda võib kasutada tsoonis 22 ja klassi M tolmu eemaldamiseks. Seda tänu suurele, kuid ruumisäästlikule (16-harulise ehituse tõttu) M-sertifitseeritud tähtfiltrile. Ülekandega horisontaalne filtriraputi tagab alati optimaalse imemisjõudluse ning 100-liitrine roostevabast terasest kinnitusmehhanismiga konteiner võimaldab pikki tööintervalle ja masina lihtsat tühjendamist. Tarvikuid saab paigutada erinevatesse hoiukohtadesse, nii et need on alati oma kohal ja masina teisaldamisel ohutud.