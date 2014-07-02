Tööstuslik tolmuimeja IVC 60/12-1 Tact Ec

Kompaktne tööstuslik tolmuimeja, millel on automaatne filtripuhastussüsteem ja kulumiskindel Ec-mootor, mis võimaldavad seadet pidevalt kasutada. Ideaalne peene tolmu imemiseks tootmisaladelt — sobib ka statsionaarseks kasutamiseks.

Kompaktne tööstuslik tolmuimeja IVC 60/12-1 Tact EC sobib suurepäraselt tootmismasinate ja -alade puhastamiseks. Tänu oma kulumiskindlale EC-mootorile saab masin ka pideval kasutamisel hakkama ka kõige keerulisemate puhastustoimingutega. Tolmuimejal on automaatne filtripuhastussüsteem, mis on ideaalne peene tolmu imemiseks, ning masinat saab hõlpsasti kasutada ka statsionaarsena, kombineerides seda tootmis- või pakendamismasinatega.

Omadused ja tulu
Vähese kulumisega EC-turbiin
Vähese kulumisega EC-turbiin
Harjadeta konstruktsioon vähese kulumisega tööks. Sobib kolmevahetuseliseks tööks tänu vähemalt 5000-tunnisele kasutusajale.
Automaatne filtri puhastussüsteem Tact
Automaatne filtri puhastussüsteem Tact
Automaatne filtripuhastus suunatud ja võimsate õhulöökide abil. Isegi filtripuhastuse ajal püsib imemisvõimsus püsivalt kõrge. Filtri pikk kasutusiga vähendab hoolduskulusid.
Varustatud kompaktse lamevoldilise filtriga
Varustatud kompaktse lamevoldilise filtriga
Filtri selge ja kompaktne disain. Sobib vabalt voolava kuiva tolmu imemiseks (kuni tolmuklassini M).
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 62,5 / 225
Vaakum (mbar/kPa) 244 / 24,4
Konteineri maht (l) 60
Konteineri materjal Roostevaba teras
Nimisisendvõimsus (kW) 1,2
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 70
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 50 ID 40
Helirõhutase (dB(A)) 74
Peafiltri tolmuklass M
Põhifiltri filtriala (m²) 0,95
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 59
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 970 x 690 x 995

Seadmed

  • Peamine filter: Lapik kurdfilter
  • Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
  • Elektriline katkestussüsteem maksimaalse täitetaseme saavutamisel
