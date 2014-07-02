Kompaktne tööstuslik tolmuimeja IVC 60/12-1 Tact EC sobib suurepäraselt tootmismasinate ja -alade puhastamiseks. Tänu oma kulumiskindlale EC-mootorile saab masin ka pideval kasutamisel hakkama ka kõige keerulisemate puhastustoimingutega. Tolmuimejal on automaatne filtripuhastussüsteem, mis on ideaalne peene tolmu imemiseks, ning masinat saab hõlpsasti kasutada ka statsionaarsena, kombineerides seda tootmis- või pakendamismasinatega.