Tööstuslik tolmuimeja IVC 60/12-1 Tact Ec
Kompaktne tööstuslik tolmuimeja, millel on automaatne filtripuhastussüsteem ja kulumiskindel Ec-mootor, mis võimaldavad seadet pidevalt kasutada. Ideaalne peene tolmu imemiseks tootmisaladelt — sobib ka statsionaarseks kasutamiseks.
Kompaktne tööstuslik tolmuimeja IVC 60/12-1 Tact EC sobib suurepäraselt tootmismasinate ja -alade puhastamiseks. Tänu oma kulumiskindlale EC-mootorile saab masin ka pideval kasutamisel hakkama ka kõige keerulisemate puhastustoimingutega. Tolmuimejal on automaatne filtripuhastussüsteem, mis on ideaalne peene tolmu imemiseks, ning masinat saab hõlpsasti kasutada ka statsionaarsena, kombineerides seda tootmis- või pakendamismasinatega.
Omadused ja tulu
Vähese kulumisega EC-turbiinHarjadeta konstruktsioon vähese kulumisega tööks. Sobib kolmevahetuseliseks tööks tänu vähemalt 5000-tunnisele kasutusajale.
Automaatne filtri puhastussüsteem TactAutomaatne filtripuhastus suunatud ja võimsate õhulöökide abil. Isegi filtripuhastuse ajal püsib imemisvõimsus püsivalt kõrge. Filtri pikk kasutusiga vähendab hoolduskulusid.
Varustatud kompaktse lamevoldilise filtrigaFiltri selge ja kompaktne disain. Sobib vabalt voolava kuiva tolmu imemiseks (kuni tolmuklassini M).
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|62,5 / 225
|Vaakum (mbar/kPa)
|244 / 24,4
|Konteineri maht (l)
|60
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|1,2
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 50 ID 40
|Helirõhutase (dB(A))
|74
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|0,95
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|59
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|970 x 690 x 995
Seadmed
- Peamine filter: Lapik kurdfilter
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
- Elektriline katkestussüsteem maksimaalse täitetaseme saavutamisel