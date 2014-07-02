Tööstuslik tolmuimeja IVC 60/24-2 Tact²

Kompaktne tööstuslik tolmuimeja, millel on optimaalse mobiilsuse saavutamiseks suured rattad ja pidurdusrullid. Automaatse filtripuhastussüsteemiga TACT², mis võimaldab koristada katkestusteta pika perioodi vältel.

Kompaktne tööstuslik tolmuimeja IVC 60/ 24-2 Tact2 sobib suurepäraselt tootmismasinate ja -alade puhastamiseks. Seadmel on suured rattad ja pidurdusrullid, mistõttu on seda lihtne liigutada ning see sobib suurepäraselt palju liikuvust nõudvate puhastustoimingute sooritamiseks. Automaatne filtripuhastussüsteem TACT² võimaldab koristada katkestusteta pika perioodi vältel.

Omadused ja tulu
Tööstuslik tolmuimeja IVC 60/24-2 Tact²: Varustatud kahe puhurmootoriga
Varustatud kahe puhurmootoriga
Võimsa imemisvõimsuse ja optimaalse puhastustulemuse tagamiseks. Ajamite elektrooniline juhtimine suurte käivitusvoolude vältimiseks.
Tööstuslik tolmuimeja IVC 60/24-2 Tact²: Tact² automaatne filtripuhastussüsteem
Tact² automaatne filtripuhastussüsteem
Automaatne filtripuhastus suunatud ja võimsate õhulöökide abil. Isegi filtripuhastuse ajal püsib imemisvõimsus püsivalt kõrge. Filtri pikk kasutusiga vähendab hoolduskulusid.
Tööstuslik tolmuimeja IVC 60/24-2 Tact²: Varustatud kompaktse lamevoldilise filtriga
Varustatud kompaktse lamevoldilise filtriga
Filtri selge ja kompaktne disain. Sobib vabalt voolava kuiva tolmu imemiseks (kuni tolmuklassini M).
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 148 / 532
Vaakum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Konteineri maht (l) 60
Konteineri materjal Roostevaba teras
Nimisisendvõimsus (kW) 2,4
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 70
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 50 ID 40
Helirõhutase (dB(A)) 73
Peafiltri tolmuklass M
Põhifiltri filtriala (m²) 0,95
Kaal, sh pakend (kg) 68,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 970 x 690 x 995

Seadmed

  • Peamine filter: Lapik kurdfilter
  • Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
  • Elektriline katkestussüsteem maksimaalse täitetaseme saavutamisel
