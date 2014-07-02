Kompaktne tööstuslik tolmuimeja IVC 60/ 24-2 Tact2 sobib suurepäraselt tootmismasinate ja -alade puhastamiseks. Seadmel on suured rattad ja pidurdusrullid, mistõttu on seda lihtne liigutada ning see sobib suurepäraselt palju liikuvust nõudvate puhastustoimingute sooritamiseks. Automaatne filtripuhastussüsteem TACT² võimaldab koristada katkestusteta pika perioodi vältel.