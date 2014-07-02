Tööstuslik tolmuimeja IVC 60/24-2 Tact²
Kompaktne tööstuslik tolmuimeja, millel on optimaalse mobiilsuse saavutamiseks suured rattad ja pidurdusrullid. Automaatse filtripuhastussüsteemiga TACT², mis võimaldab koristada katkestusteta pika perioodi vältel.
Kompaktne tööstuslik tolmuimeja IVC 60/ 24-2 Tact2 sobib suurepäraselt tootmismasinate ja -alade puhastamiseks. Seadmel on suured rattad ja pidurdusrullid, mistõttu on seda lihtne liigutada ning see sobib suurepäraselt palju liikuvust nõudvate puhastustoimingute sooritamiseks. Automaatne filtripuhastussüsteem TACT² võimaldab koristada katkestusteta pika perioodi vältel.
Omadused ja tulu
Varustatud kahe puhurmootorigaVõimsa imemisvõimsuse ja optimaalse puhastustulemuse tagamiseks. Ajamite elektrooniline juhtimine suurte käivitusvoolude vältimiseks.
Tact² automaatne filtripuhastussüsteemAutomaatne filtripuhastus suunatud ja võimsate õhulöökide abil. Isegi filtripuhastuse ajal püsib imemisvõimsus püsivalt kõrge. Filtri pikk kasutusiga vähendab hoolduskulusid.
Varustatud kompaktse lamevoldilise filtrigaFiltri selge ja kompaktne disain. Sobib vabalt voolava kuiva tolmu imemiseks (kuni tolmuklassini M).
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vaakum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteineri maht (l)
|60
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|2,4
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 50 ID 40
|Helirõhutase (dB(A))
|73
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|0,95
|Kaal, sh pakend (kg)
|68,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|970 x 690 x 995
Seadmed
- Peamine filter: Lapik kurdfilter
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
- Elektriline katkestussüsteem maksimaalse täitetaseme saavutamisel