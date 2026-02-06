Tööstuslik tolmuimeja IVC 60/24-2 Tact² Lp
Kompaktne tööstuslik tolmuimeja IVC 60/24-2 Tact² Longipac suurte rataste ja pidurdusrullidega, mis tagavad optimaalne liikuvuse. Masinal on ka uuenduslik automaatne filtripuhastussüsteem TACT².
Kompaktne tööstuslik tolmuimeja IVC 60/24-2 Tact² Longopac sobib ideaalselt tootmispiirkondade ja tootmismasinate puhastamiseks. Seade on varustatud suurte ratastega ja pidurdatavate rullidega, mistõttu on seda lihtne teisaldada ja väga hea kasutada mobiilselt. Masinal on automaatne filtripuhastussüsteem TACT², mis tagab selle katkestusteta kasutamise pika aja jooksul.
Omadused ja tulu
Turvaline Longopac® jäätmekäitlussüsteemVõimaldab tolmuvaba utiliseerimist ja seeläbi tervisesõbralikku tööd. Erinevate imetud materjalide kogumiseks ja eraldi utiliseerimiseks. Valikuliselt saadaval väga säästvas, biolagunevas versioonis.
Varustatud kahe puhurmootorigaVõimsa imemisvõimsuse ja optimaalse puhastustulemuse tagamiseks. Ajamite elektrooniline juhtimine suurte käivitusvoolude vältimiseks.
Tact² automaatne filtripuhastussüsteemAutomaatne filtripuhastus suunatud ja võimsate õhulöökide abil. Isegi filtripuhastuse ajal püsib imemisvõimsus püsivalt kõrge. Filtri pikk kasutusiga vähendab hoolduskulusid.
Varustatud kompaktse lamevoldilise filtriga
- Filtri selge ja kompaktne disain.
- Sobib vabalt voolava kuiva tolmu imemiseks (kuni tolmuklassini M).
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vaakum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteineri maht (l)
|60
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|2,4
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 50 ID 40
|Helirõhutase (dB(A))
|73
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|0,95
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|66
|Kaal, sh pakend (kg)
|69,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|950 x 690 x 1170
Seadmed
- Peamine filter: Lapik kurdfilter
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei