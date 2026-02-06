Tööstuslik tolmuimeja IVC 60/24-2 Tact² Lp

Kompaktne tööstuslik tolmuimeja IVC 60/24-2 Tact² Longipac suurte rataste ja pidurdusrullidega, mis tagavad optimaalne liikuvuse. Masinal on ka uuenduslik automaatne filtripuhastussüsteem TACT².

Kompaktne tööstuslik tolmuimeja IVC 60/24-2 Tact² Longopac sobib ideaalselt tootmispiirkondade ja tootmismasinate puhastamiseks. Seade on varustatud suurte ratastega ja pidurdatavate rullidega, mistõttu on seda lihtne teisaldada ja väga hea kasutada mobiilselt. Masinal on automaatne filtripuhastussüsteem TACT², mis tagab selle katkestusteta kasutamise pika aja jooksul.

Omadused ja tulu
Tööstuslik tolmuimeja IVC 60/24-2 Tact² Lp: Turvaline Longopac® jäätmekäitlussüsteem
Turvaline Longopac® jäätmekäitlussüsteem
Võimaldab tolmuvaba utiliseerimist ja seeläbi tervisesõbralikku tööd. Erinevate imetud materjalide kogumiseks ja eraldi utiliseerimiseks. Valikuliselt saadaval väga säästvas, biolagunevas versioonis.
Tööstuslik tolmuimeja IVC 60/24-2 Tact² Lp: Varustatud kahe puhurmootoriga
Varustatud kahe puhurmootoriga
Võimsa imemisvõimsuse ja optimaalse puhastustulemuse tagamiseks. Ajamite elektrooniline juhtimine suurte käivitusvoolude vältimiseks.
Tööstuslik tolmuimeja IVC 60/24-2 Tact² Lp: Tact² automaatne filtripuhastussüsteem
Tact² automaatne filtripuhastussüsteem
Automaatne filtripuhastus suunatud ja võimsate õhulöökide abil. Isegi filtripuhastuse ajal püsib imemisvõimsus püsivalt kõrge. Filtri pikk kasutusiga vähendab hoolduskulusid.
Varustatud kompaktse lamevoldilise filtriga
  • Filtri selge ja kompaktne disain.
  • Sobib vabalt voolava kuiva tolmu imemiseks (kuni tolmuklassini M).
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 148 / 532
Vaakum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Konteineri maht (l) 60
Konteineri materjal Roostevaba teras
Nimisisendvõimsus (kW) 2,4
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 70
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 50 ID 40
Helirõhutase (dB(A)) 73
Peafiltri tolmuklass M
Põhifiltri filtriala (m²) 0,95
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 66
Kaal, sh pakend (kg) 69,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 950 x 690 x 1170

Seadmed

  • Peamine filter: Lapik kurdfilter
  • Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
Tööstuslik tolmuimeja IVC 60/24-2 Tact² Lp
Tööstuslik tolmuimeja IVC 60/24-2 Tact² Lp
Tööstuslik tolmuimeja IVC 60/24-2 Tact² Lp
Videos
Lisatarvikud