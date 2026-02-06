Kompaktne tööstuslik tolmuimeja IVC 60/24-2 Tact² Longopac sobib ideaalselt tootmispiirkondade ja tootmismasinate puhastamiseks. Seade on varustatud suurte ratastega ja pidurdatavate rullidega, mistõttu on seda lihtne teisaldada ja väga hea kasutada mobiilselt. Masinal on automaatne filtripuhastussüsteem TACT², mis tagab selle katkestusteta kasutamise pika aja jooksul.