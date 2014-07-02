IVC 60/24-2 Tact2 M on kompaktne tööstuslik tolmuimeja, millel on suured rattad ja pidurdusfunktsiooniga rullikud. See hea manööverdusvõimega tolmuimeja on ette nähtud tootmismasinate ja -alade puhastamiseks. Selle tolmuimejaga võib imeda ka tervistkahjustavat tolmu (tolmuklass M). Automaatne filtripuhastussüsteem Tact2 tagab seadme pikad tööintervallid.