Tööstuslik tolmuimeja IVC 60/24-2 Tact² M
Kompaktne ja hea manööverdusvõimega tööstuslik tolmuimeja, millel on automaatne filtripuhastussüsteem Tact². Ideaalne tootmismasinate ja -alade puhastamiseks, kus leidub tervistkahjustavat M-klassi tolmu,
IVC 60/24-2 Tact2 M on kompaktne tööstuslik tolmuimeja, millel on suured rattad ja pidurdusfunktsiooniga rullikud. See hea manööverdusvõimega tolmuimeja on ette nähtud tootmismasinate ja -alade puhastamiseks. Selle tolmuimejaga võib imeda ka tervistkahjustavat tolmu (tolmuklass M). Automaatne filtripuhastussüsteem Tact2 tagab seadme pikad tööintervallid.
Omadused ja tulu
Tolmuklass MKomplektne seade, mis on sertifitseeritud vastavalt DIN EN 60335-2-69 tolmuklassile M.
Varustatud kahe puhurmootorigaVõimsa imemisvõimsuse ja optimaalse puhastustulemuse tagamiseks. Ajamite elektrooniline juhtimine suurte käivitusvoolude vältimiseks.
Tact² automaatne filtripuhastussüsteemAutomaatne filtripuhastus suunatud ja võimsate õhulöökide abil. Isegi filtripuhastuse ajal püsib imemisvõimsus püsivalt kõrge. Filtri pikk kasutusiga vähendab hoolduskulusid.
Kompaktse lameda kurrulise filtriga
- Filtri selge ja kompaktne disain.
- Sobib vabalt voolava kuiva tolmu imemiseks (kuni tolmuklassini M).
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vaakum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteineri maht (l)
|60
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|2,4
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 50 ID 40
|Helirõhutase (dB(A))
|73
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|0,95
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|60
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|970 x 690 x 995
Seadmed
- Peamine filter: Lapik kurdfilter
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei