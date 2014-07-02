Tööstuslik tolmuimeja IVC 60/24-2 Tact² M

Kompaktne ja hea manööverdusvõimega tööstuslik tolmuimeja, millel on automaatne filtripuhastussüsteem Tact². Ideaalne tootmismasinate ja -alade puhastamiseks, kus leidub tervistkahjustavat M-klassi tolmu,

IVC 60/24-2 Tact2 M on kompaktne tööstuslik tolmuimeja, millel on suured rattad ja pidurdusfunktsiooniga rullikud. See hea manööverdusvõimega tolmuimeja on ette nähtud tootmismasinate ja -alade puhastamiseks. Selle tolmuimejaga võib imeda ka tervistkahjustavat tolmu (tolmuklass M). Automaatne filtripuhastussüsteem Tact2 tagab seadme pikad tööintervallid.

Omadused ja tulu
Tolmuklass M
Tolmuklass M
Komplektne seade, mis on sertifitseeritud vastavalt DIN EN 60335-2-69 tolmuklassile M.
Varustatud kahe puhurmootoriga
Varustatud kahe puhurmootoriga
Võimsa imemisvõimsuse ja optimaalse puhastustulemuse tagamiseks. Ajamite elektrooniline juhtimine suurte käivitusvoolude vältimiseks.
Tact² automaatne filtripuhastussüsteem
Tact² automaatne filtripuhastussüsteem
Automaatne filtripuhastus suunatud ja võimsate õhulöökide abil. Isegi filtripuhastuse ajal püsib imemisvõimsus püsivalt kõrge. Filtri pikk kasutusiga vähendab hoolduskulusid.
Kompaktse lameda kurrulise filtriga
  • Filtri selge ja kompaktne disain.
  • Sobib vabalt voolava kuiva tolmu imemiseks (kuni tolmuklassini M).
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 148 / 532
Vaakum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Konteineri maht (l) 60
Konteineri materjal Roostevaba teras
Nimisisendvõimsus (kW) 2,4
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 70
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 50 ID 40
Helirõhutase (dB(A)) 73
Peafiltri tolmuklass M
Põhifiltri filtriala (m²) 0,95
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 60
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 970 x 690 x 995

Seadmed

  • Peamine filter: Lapik kurdfilter
  • Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
