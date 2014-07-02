Tööstuslik tolmuimeja IVC 60/30 Ap

Kompaktne tööstuslik tolmuimeja IVC 60/30 Ap sobib suurepäraselt tootmismasinate ja -alade puhastamiseks. Selle kulumiskindel külgkanal-puhur võimaldab masinat kasutada pikkade tööperioodide vältel, mistõttu see sobib ideaalselt statsionaarseks kasutamiseks tootmis- ja pakendamismasinate juures. Manuaalne filtripuhastus pikendab filtri kasutusiga olulisel määral.

Omadused ja tulu
Külgkanal-turbiinil on väga suur imemisvõimsus ja väga pikk, vähemalt 20000 h kasutusiga. Need masinad on seetõttu ideaalsed mitmete vahetustega töödeks.
Vajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil. Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd.
Filtri selge ja kompaktne disain. Sobib vabalt voolava kuiva tolmu imemiseks (kuni tolmuklassini M).
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Vaakum (mbar/kPa) 286 / 28,6
Konteineri maht (l) 60
Konteineri materjal Roostevaba teras
Nimisisendvõimsus (kW) 3
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 70
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 70 ID 50 ID 40
Helirõhutase (dB(A)) 77
Peafiltri tolmuklass M
Põhifiltri filtriala (m²) 1,9
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 88
Kaal, sh pakend (kg) 89,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 970 x 690 x 1240

Seadmed

  • Peamine filter: Lapik kurdfilter
  • Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
