Tööstuslik tolmuimeja IVC 60/30 Ap
Kompaktne tööstuslik tolmuimeja IVC 60/30 Ap sobib suurepäraselt tootmismasinate ja -alade puhastamiseks. Selle kulumiskindel külgkanal-puhur võimaldab masinat kasutada pikkade tööperioodide vältel, mistõttu see sobib ideaalselt statsionaarseks kasutamiseks tootmis- ja pakendamismasinate juures. Manuaalne filtripuhastus pikendab filtri kasutusiga olulisel määral.
Omadused ja tulu
Kulumiskindel külgkanal-kompressorKülgkanal-turbiinil on väga suur imemisvõimsus ja väga pikk, vähemalt 20000 h kasutusiga. Need masinad on seetõttu ideaalsed mitmete vahetustega töödeks.
Manuaalne IVC filtripuhastus (Ap)Vajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil. Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd.
Varustatud kompaktse lamevoldilise filtrigaFiltri selge ja kompaktne disain. Sobib vabalt voolava kuiva tolmu imemiseks (kuni tolmuklassini M).
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Vaakum (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Konteineri maht (l)
|60
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|3
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 70 ID 50 ID 40
|Helirõhutase (dB(A))
|77
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|1,9
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|88
|Kaal, sh pakend (kg)
|89,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|970 x 690 x 1240
Seadmed
- Peamine filter: Lapik kurdfilter
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei