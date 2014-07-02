Kompaktne tööstuslik tolmuimeja IVC 60/30 Ap sobib suurepäraselt tootmismasinate ja -alade puhastamiseks. Selle kulumiskindel külgkanal-puhur võimaldab masinat kasutada pikkade tööperioodide vältel, mistõttu see sobib ideaalselt statsionaarseks kasutamiseks tootmis- ja pakendamismasinate juures. Manuaalne filtripuhastus pikendab filtri kasutusiga olulisel määral.