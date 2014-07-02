Tööstuslik tolmuimeja IVC 60/30 Tact²

Kompaktne tööstuslik tolmuimeja tootmispindade ja toomismasinate puhastamiseks. Sobib pidevaks pikaajaliseks kasutamiseks tänu kulumiskindlale külgkanal-kompressorile. Seetõttu saab seadet kasutada ka statsionaarse imemisseadmena tootmis- või pakkimismasinate juures.

Omadused ja tulu
Tööstuslik tolmuimeja IVC 60/30 Tact²: Kulumiskindel külgkanal-kompressor
Kulumiskindel külgkanal-kompressor
Külgkanal-turbiinil on väga suur imemisvõimsus ja väga pikk, vähemalt 20000 h kasutusiga. Need masinad on seetõttu ideaalsed mitmete vahetustega töödeks.
Tööstuslik tolmuimeja IVC 60/30 Tact²: Tact² automaatne filtripuhastussüsteem
Tact² automaatne filtripuhastussüsteem
Automaatne filtripuhastus suunatud ja võimsate õhulöökide abil. Isegi filtripuhastuse ajal püsib imemisvõimsus püsivalt kõrge. Filtri pikk kasutusiga vähendab hoolduskulusid.
Tööstuslik tolmuimeja IVC 60/30 Tact²: Varustatud kompaktse lamevoldilise filtriga
Varustatud kompaktse lamevoldilise filtriga
Filtri selge ja kompaktne disain. Sobib vabalt voolava kuiva tolmu imemiseks (kuni tolmuklassini M).
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Vaakum (mbar/kPa) 286 / 28,6
Konteineri maht (l) 60
Konteineri materjal Roostevaba teras
Nimisisendvõimsus (kW) 3
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 70
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 50 ID 40
Helirõhutase (dB(A)) 77
Peafiltri tolmuklass M
Põhifiltri filtriala (m²) 1,9
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 95
Kaal, sh pakend (kg) 95,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 970 x 690 x 1240

Seadmed

  • Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
  • Elektriline katkestussüsteem maksimaalse täitetaseme saavutamisel
