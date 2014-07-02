Kompaktne tööstuslik tolmuimeja IVC 60/30 Tact² sobib suurepäraselt tootmisalade ja -masinate puhastamiseks. Tänu kulumiskindlale külgkanal-kompressorile saab seadet kasutada pidevalt ja ka statsionaarse imemisseadmena tootmis- või pakendamismasinate juures.