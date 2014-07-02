Tööstuslik tolmuimeja IVC 60/30 Tact²
Kompaktne tööstuslik tolmuimeja tootmispindade ja toomismasinate puhastamiseks. Sobib pidevaks pikaajaliseks kasutamiseks tänu kulumiskindlale külgkanal-kompressorile. Seetõttu saab seadet kasutada ka statsionaarse imemisseadmena tootmis- või pakkimismasinate juures.
Kompaktne tööstuslik tolmuimeja IVC 60/30 Tact² sobib suurepäraselt tootmisalade ja -masinate puhastamiseks. Tänu kulumiskindlale külgkanal-kompressorile saab seadet kasutada pidevalt ja ka statsionaarse imemisseadmena tootmis- või pakendamismasinate juures.
Omadused ja tulu
Kulumiskindel külgkanal-kompressorKülgkanal-turbiinil on väga suur imemisvõimsus ja väga pikk, vähemalt 20000 h kasutusiga. Need masinad on seetõttu ideaalsed mitmete vahetustega töödeks.
Tact² automaatne filtripuhastussüsteemAutomaatne filtripuhastus suunatud ja võimsate õhulöökide abil. Isegi filtripuhastuse ajal püsib imemisvõimsus püsivalt kõrge. Filtri pikk kasutusiga vähendab hoolduskulusid.
Varustatud kompaktse lamevoldilise filtrigaFiltri selge ja kompaktne disain. Sobib vabalt voolava kuiva tolmu imemiseks (kuni tolmuklassini M).
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Vaakum (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Konteineri maht (l)
|60
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|3
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 50 ID 40
|Helirõhutase (dB(A))
|77
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|1,9
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|95
|Kaal, sh pakend (kg)
|95,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|970 x 690 x 1240
Seadmed
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
- Elektriline katkestussüsteem maksimaalse täitetaseme saavutamisel