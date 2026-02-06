Kompaktne IVC 60/30 Tact² Longopac tööstuslik tolmuimeja sobib ideaalselt tootmispindade ja tootmismasinate puhastamiseks. Tänu kulumiskindlale külgkanal-turbiinile ja innovatiivsele automaatsele filtripuhastsussüsteemile Tact² saab seadet ka pidevalt kasutada, näiteks statsionaarselt tootmis- või pakendamismasinates. Tänu mustuse kõrvaldussüsteemile Longopac eemaldatakse kuivmaterjalid, näiteks mineraalitolm ilma tolmu õhku paiskamata.