Tööstuslik tolmuimeja IVC 60/30 Tact² Lp
Tööstuslik tolmuimeja IVC 60/30 Tact² Longopac. Kompaktne külgkanal-turbiiniga masin kuiva mustuse imemiseks. Filtripuhastussüsteemiga Tact² ning mustuse kõrvaldussüsteemiga Longopac.
Kompaktne IVC 60/30 Tact² Longopac tööstuslik tolmuimeja sobib ideaalselt tootmispindade ja tootmismasinate puhastamiseks. Tänu kulumiskindlale külgkanal-turbiinile ja innovatiivsele automaatsele filtripuhastsussüsteemile Tact² saab seadet ka pidevalt kasutada, näiteks statsionaarselt tootmis- või pakendamismasinates. Tänu mustuse kõrvaldussüsteemile Longopac eemaldatakse kuivmaterjalid, näiteks mineraalitolm ilma tolmu õhku paiskamata.
Omadused ja tulu
Turvaline Longopac® jäätmekäitlussüsteemVõimaldab tolmuvaba utiliseerimist ja seeläbi tervisesõbralikku tööd. Erinevate imetud materjalide kogumiseks ja eraldi utiliseerimiseks. Valikuliselt saadaval väga säästvas, biolagunevas versioonis.
Kulumiskindel külgkanal-kompressorKülgkanal-turbiinil on väga suur imemisvõimsus ja väga pikk, vähemalt 20000 h kasutusiga. Need masinad on seetõttu ideaalsed mitmete vahetustega töödeks.
Tact² automaatne filtripuhastussüsteemAutomaatne filtripuhastus suunatud ja võimsate õhulöökide abil. Isegi filtripuhastuse ajal püsib imemisvõimsus püsivalt kõrge. Filtri pikk kasutusiga vähendab hoolduskulusid.
Varustatud kompaktse lamevoldilise filtriga
- Filtri selge ja kompaktne disain.
- Sobib vabalt voolava kuiva tolmu imemiseks (kuni tolmuklassini M).
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Vaakum (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Konteineri maht (l)
|60
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|3
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 50 ID 40
|Helirõhutase (dB(A))
|77
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|1,9
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|100
|Kaal, sh pakend (kg)
|107
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|970 x 690 x 1240
Seadmed
- Peamine filter: Lapik kurdfilter
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei