Suurte koguste imetava materjali jaoks, vastupidav, töökindel, kompaktne ja mobiilne: meie kolme mootoriga keskklassi tööstuslik tolmuimeja IVM 100/36-3 peene ja jämeda tahke materjali universaalseks imemiseks tööstuskeskkonnas. Töökindel masin töötab ühefaasiliselt ning kõiki kolme mootorit saab eraldi juhtida. Suurt M-tolmuklassi tähtfiltrit saab hõlpsalt, mugavalt ja usaldusväärselt puhastada raputushoova abil. Filtripuhastus pikendab selle kasutusiga, vähendades seeläbi hooldusvajadust. Masina korpus ja kogumismauti on valmistatud happekindlast roostevabast terasest, korpus aga vastupidavast terasest ja varustatud suurte ratastega mugavaks transportimiseks.