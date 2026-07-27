Tööstuslik tolmuimeja IVM 100/36-3 Oss
Kolme mootoriga, mobiilne ja vastupidav keskklassi tööstuslik tolmuimeja IVM 100/36-3 OSS peene ja jämeda tahke materjali jaoks. Elektroonilise ületäitumise kaitsega tahkete ainete ja tolmu puhul.
Suurte koguste imetava materjali jaoks, elektroonilise ületäitumise kaitsega tahkete ainete ja tolmu puhul, vastupidav, töökindel, kompaktne ja mobiilne: meie 3 mootoriga keskklassi tööstuslik tolmuimeja IVM 100/36-3 (H) peene ja jämeda tahke materjali universaalseks imemiseks tööstuskeskkonnas. Töökindel masin töötab ühefaasiliselt ning kõiki kolme mootorit saab eraldi juhtida. Suurt M-tolmuklassi tähtfiltrit saab hõlpsalt, mugavalt ja usaldusväärselt puhastada raputushoova abil. Filtripuhastus pikendab selle kasutusiga, vähendades seeläbi hooldusvajadust. Masina korpus ja kogumismauti on valmistatud happekindlast roostevabast terasest, korpus aga vastupidavast terasest ja varustatud suurte ratastega mugavaks transportimiseks.
Omadused ja tulu
Manuaalne filtriraputussüsteem tagab madalad käitamiskulud
- Manuaalne filtriraputussüsteem pikendab püsifiltri kasutusiga ja vähendab seadme hoolduskulusid,
Mobiilne roostevabast terasest konteiner
- Konteinerit saab raamilt mugavalt eemaldada ja tühjenduskohta lükata.
- Kõiki konkse saab vabalt masinale riputada klambrisüsteemi abil.
Kolme kompressoriga mootorid
- Võimas masin, millel on ühefaasilise toitevõrgu suurim võimalik puhastusvõime.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|222 / 799
|Vaakum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteineri maht (l)
|100
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|3,6
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 50
|Helirõhutase (dB(A))
|79
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|2,2
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|76
|Kaal, sh pakend (kg)
|76,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1020 x 680 x 1720
Seadmed
- Peamine filter: Tähtfilter
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
- Elektriline katkestussüsteem maksimaalse täitetaseme saavutamisel
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Suuremate koguste tahkete ainete ja tolmu jaoks