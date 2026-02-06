Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/24-2
Kahe mootoriga, manööverdatav ja vastupidav keskklassi tööstuslik tolmuimeja IVM 40/24-2 universaalseks kasutamiseks tööstuses peene ja jämeda tahke materjali puhul. Tolmuklassi M tähtfiltriga.
Vastupidav, töökindel, kompaktne ja mobiilne: meie kahe mootoriga keskklassi tööstuslik tolmuimeja IVM 40/24-2 peene ja jämeda tahke materjali universaalseks imemiseks tööstuskeskkonnas. Töökindel masin töötab ühefaasiliselt ning mõlemat mootorit saab eraldi juhtida. Suurt M-tolmuklassi PTFE-tähtfiltrit saab hõlpsalt, mugavalt ja usaldusväärselt puhastada süsteemiga Pull and Clean ilma tolmuimejat välja lülitamata. Masina filtri- ja kogumismauti on valmistatud happekindlast roostevabast terasest, šassii aga vastupidavast terasest ja varustatud suurte ratastega mugavaks transportimiseks.
Omadused ja tulu
Kaks puhumismootorit
- Töökindel ja suure imemisvõimsusega.
Mobiilne roostevabast terasest konteiner
- Konteinerit saab raamilt mugavalt eemaldada ja tühjenduskohta lükata.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|106 / 381,6
|Vaakum (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Konteineri maht (l)
|40
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|2,3
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 50 ID 40
|Helirõhutase (dB(A))
|77
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|1,6
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|35,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|36,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|645 x 655 x 1150
Seadmed
- Peamine filter: Tähtfilter
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Väiksemate koguste tahkete ainete ja tolmu jaoks