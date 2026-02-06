Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/24-2 (H)

Kahe mootoriga, manööverdatav ja vastupidav keskklassi tööstuslik tolmuimeja IVM 40/24-2 (H) universaalseks kasutamiseks tööstuses peene ja jämeda tahke materjali puhul.

Vastupidav, töökindel, kompaktne ja mobiilne: meie kahe mootoriga keskklassi tööstuslik tolmuimeja IVM 40/24-2 (H) peene ja jämeda tahke materjali universaalseks imemiseks tööstuskeskkonnas. Töökindel masin töötab ühefaasiliselt ning mõlemat mootorit saab eraldi juhtida. Suurt M-tolmuklassi PTFE-tähtfiltrit saab hõlpsalt, mugavalt ja usaldusväärselt puhastada süsteemiga Pull and Clean ilma tolmuimejat välja lülitamata. Masina filtri- ja kogumismauti on valmistatud happekindlast roostevabast terasest, šassii aga vastupidavast terasest ja varustatud suurte ratastega mugavaks transportimiseks.

Omadused ja tulu
Kaks puhumismootorit
  • Töökindel ja suure imemisvõimsusega.
Mobiilne roostevabast terasest konteiner
  • Konteinerit saab raamilt mugavalt eemaldada ja tühjenduskohta lükata.
Varustatud H-tolmuklassi jaoks kõrge tööohutuse tagamiseks
  • Tagab tõhusa kaitse ohtlike tolmude eest tolmuklassist H.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 106 / 381,6
Vaakum (mbar/kPa) 225 / 22,5
Konteineri maht (l) 40
Konteineri materjal Roostevaba teras
Nimisisendvõimsus (kW) 2,3
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 70
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 50 ID 40
Helirõhutase (dB(A)) 77
Peafiltri tolmuklass M
Põhifiltri filtriala (m²) 1,6
Teisese filtri tolmuklass H
Teisese filtri filtriala (m²) 1,6
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 41
Kaal, sh pakend (kg) 41,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 645 x 655 x 1150

Seadmed

  • Peamine filter: Tähtfilter
  • Sekundaarne filter: Kassettfilter
  • Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
Kasutusvaldkonnad
  • Väiksemate koguste ohtliku tolmu jaoks
