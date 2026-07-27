Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/24-2 H
IVM 40/24-2 H on kahe mootoriga mobiilne ja vastupidav keskklassi tööstuslik tolmuimeja peene ja jämeda mustuse jaoks. Komplektis on tolmuklassi H sertifikaat.
Vastupidav, töökindel, kompaktne ja mobiilne: meie kahe mootoriga keskklassi tööstuslik tolmuimeja IVM 40/24-2 H peene ja jämeda tahke materjali universaalseks imemiseks. Töökindel masin töötab ühefaasiliselt ning mõlemat mootorit saab eraldi juhtida. Suurt M-tolmuklassi tähtfiltrit saab hõlpsalt, mugavalt ja usaldusväärselt puhastada süsteemiga Pull and Clean ilma tolmuimejat välja lülitamata. Lisaks on masin varustatud sertifitseeritud H-filtriga ning sellel on H-tolmuklassi sertifikaat. Masina filtri- ja kogumismauti on valmistatud happekindlast roostevabast terasest, šassii aga vastupidavast terasest ja varustatud suurte ratastega mugavaks transpordiks.
Omadused ja tulu
Tolmuklass HKogu seade on sertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 60335-2-69 tolmuklassile H. Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks (kuni tolmuklassini H).
Manuaalne pull-and-clean filtripuhastusFiltrit puhastatakse ühe sammuga töö käigus. Vähese kulumisega tolmueemaldus õhuvoolu suuna muutmise abil.
Varustatud kahe puhurmootorigaVõimsa imemisvõimsuse ja optimaalse puhastustulemuse tagamiseks. Turbiinid saab vastavalt vajadusele individuaalse imemisvõimsuse jaoks eraldi sisse lülitada.
Varustatud eriti suure tähtfiltri ja täiendava padrunfiltriga
- Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks (kuni tolmuklassini H).
- Maksimaalne ohutus tänu kaheastmelisele filtrisüsteemile ja optimaalsele eraldusastmele.
Minimaalne ruumivajadus
- Vastupidav ja manööverdatav šassii, ideaalne mobiilseteks tööstuslikeks rakendusteks.
- Minimaalne hoiuruum tänu kitsale šassiile.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|100 / 360
|Vaakum (mbar)
|225
|Konteineri maht (l)
|40
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|2,3
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 50
|Helirõhutase (dB(A))
|77
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|1,6
|Teisese filtri tolmuklass
|H
|Teisese filtri filtriala (m²)
|1,6
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|39,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|40,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|645 x 655 x 1150
Seadmed
- Peamine filter: Tähtfilter
- Sekundaarne filter: Kassettfilter
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Väiksemate koguste terviseohtlike tolmuliikide jaoks