Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/24-2 H ACD

Kahe mootoriga mobiilne ja vastupidav keskklassi tööstuslik tolmuimeja IVM 40/24-2 H ACD avaldab muljet peene ja jämeda süttiva tolmu koristamisel.

Vastupidav, töökindel, kompaktne ja mobiilne: meie kahe mootoriga keskklassi tööstuslik tolmuimeja IVM 40/24-2 H ACD peene ja jämeda süttiva tahke materjali universaalseks imemiseks väljaspool ATEX-tsooni. Töökindel masin töötab ühefaasiliselt ning mõlemat mootorit saab eraldi juhtida. Suurt M-tolmuklassi PTFE-tähtfiltrit saab hõlpsalt, mugavalt ja usaldusväärselt puhastada süsteemiga Pull and Clean ilma tolmuimejat välja lülitamata. Lisaks on masin varustatud H-filtriga ja sertifitseeritud vastavalt tolmuklassile H. Tööstusliku tolmuimeja filtri- ja kogumismauti on valmistatud happekindlast roostevabast terasest, šassii aga vastupidavast terasest ja varustatud suurte ratastega mugavaks transpordiks.

Omadused ja tulu
Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/24-2 H ACD: ACD – kasutatakse põleva tolmu jaoks
ACD – kasutatakse põleva tolmu jaoks
Põlevtolmu ohutuks ja säästlikuks imemiseks. Vastab standardile IEC 60335-2-69.
Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/24-2 H ACD: Tolmuklass H
Tolmuklass H
Kogu seade on sertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 60335-2-69 tolmuklassile H. Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks (kuni tolmuklassini H).
Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/24-2 H ACD: Manuaalne pull-and-clean filtripuhastus
Manuaalne pull-and-clean filtripuhastus
Filtrit puhastatakse ühe sammuga töö käigus. Vähese kulumisega tolmueemaldus õhuvoolu suuna muutmise abil.
Varustatud kahe puhurmootoriga
  • Võimsa imemisvõimsuse ja optimaalse puhastustulemuse tagamiseks.
  • Turbiinid saab vastavalt vajadusele individuaalse imemisvõimsuse jaoks eraldi sisse lülitada.
Varustatud eriti suure tähtfiltri ja täiendava padrunfiltriga
  • Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks (kuni tolmuklassini H).
  • Maksimaalne ohutus tänu kaheastmelisele filtrisüsteemile ja optimaalsele eraldusastmele.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 - 240
Sagedus (Hz) 50 - 60
Õhuvoolu hulk (l/s) 106
Vaakum (mbar) 225
Konteineri maht (l) 40
Konteineri materjal Roostevaba teras
Nimisisendvõimsus (kW) 2,3
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 70
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 50
Helirõhutase (dB(A)) 77
Kaabli pikkus (m) 10
Peafiltri tolmuklass M
Põhifiltri filtriala (m²) 1,6
Teisese filtri tolmuklass H
Teisese filtri filtriala (m²) 1,6
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 36
Kaal, sh pakend (kg) 39,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 645 x 655 x 1150

Seadmed

  • Peamine filter: Tähtfilter
  • Sekundaarne filter: Kassettfilter
  • Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/24-2 H ACD
Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/24-2 H ACD
Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/24-2 H ACD
Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/24-2 H ACD
Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/24-2 H ACD
Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/24-2 H ACD
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Süttivate tolmuliikide imemiseks
Lisatarvikud