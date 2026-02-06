Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/24-2 M ACD

Kahe mootoriga mobiilne ja vastupidav keskklassi tööstuslik tolmuimeja IVM 40/24-2 M ACD avaldab muljet peene ja jämeda süttiva tolmu koristamisel.

Vastupidav, töökindel, kompaktne ja mobiilne: meie kahe mootoriga keskklassi tööstuslik tolmuimeja IVM 40/24-2 M ACD peene ja jämeda süttiva tahke materjali universaalseks imemiseks väljaspool ATEX-tsooni. Töökindel masin töötab ühefaasiliselt ning mõlemat mootorit saab eraldi juhtida. Suurt sertifitseeritud M-tolmuklassi tähtfiltrit saab hõlpsalt, mugavalt ja usaldusväärselt puhastada süsteemiga Pull and Clean ilma tolmuimejat välja lülitamata. Tööstusliku tolmuimeja filtri- ja kogumismauti on valmistatud happekindlast roostevabast terasest, šassii aga vastupidavast terasest ja varustatud suurte ratastega mugavaks transpordiks.

Omadused ja tulu
Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/24-2 M ACD: ACD – kasutatakse põleva tolmu jaoks
ACD – kasutatakse põleva tolmu jaoks
Põlevtolmu ohutuks ja säästlikuks imemiseks. Vastab standardile IEC 60335-2-69.
Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/24-2 M ACD: Tolmuklass M
Tolmuklass M
Komplektne seade, mis on sertifitseeritud vastavalt DIN EN 60335-2-69 tolmuklassile M.
Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/24-2 M ACD: Manuaalne pull-and-clean filtripuhastus
Manuaalne pull-and-clean filtripuhastus
Filtrit puhastatakse ühe sammuga töö käigus. Vähese kulumisega tolmueemaldus õhuvoolu suuna muutmise abil.
Varustatud kahe puhurmootoriga
  • Võimsa imemisvõimsuse ja optimaalse puhastustulemuse tagamiseks.
  • Turbiinid saab vastavalt vajadusele individuaalse imemisvõimsuse jaoks eraldi sisse lülitada.
Varustatud suure tähtfiltriga
  • Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks tolmuklassini M.
  • Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 106 / 382
Vaakum (mbar/kPa) 225 / 22,5
Konteineri maht (l) 40
Konteineri materjal Roostevaba teras
Nimisisendvõimsus (kW) 2,3
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 70
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 50 ID 40
Helirõhutase (dB(A)) 77
Peafiltri tolmuklass M
Põhifiltri filtriala (m²) 1,5
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 35,7
Kaal, sh pakend (kg) 36,7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 645 x 655 x 1150

Seadmed

  • Peamine filter: Tähtfilter
  • Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/24-2 M ACD
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Süttivate tolmuliikide imemiseks
Lisatarvikud