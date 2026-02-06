Vastupidav, töökindel, kompaktne ja mobiilne: meie kahe mootoriga keskklassi tööstuslik tolmuimeja IVM 40/24-2 M ACD peene ja jämeda süttiva tahke materjali universaalseks imemiseks väljaspool ATEX-tsooni. Töökindel masin töötab ühefaasiliselt ning mõlemat mootorit saab eraldi juhtida. Suurt sertifitseeritud M-tolmuklassi tähtfiltrit saab hõlpsalt, mugavalt ja usaldusväärselt puhastada süsteemiga Pull and Clean ilma tolmuimejat välja lülitamata. Tööstusliku tolmuimeja filtri- ja kogumismauti on valmistatud happekindlast roostevabast terasest, šassii aga vastupidavast terasest ja varustatud suurte ratastega mugavaks transpordiks.