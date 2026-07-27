Vastupidav, robustne, kompaktne ja mobiilne: Meie kahe mootoriga kesklassi IVM 40/24-2 tööstuslik tolmuimeja peene ja jämeda tahke aine universaalseks imemiseks tööstuskeskkondades. See töökindel masin töötab ühefaasilises režiimis ja mõlemat mootorit saab individuaalselt juhtida. Suurt tolmuklassi M kuuluvat PTFE-tähtfiltrit saab kergesti, mugavalt ja töökindlalt puhastada pull and clean filtripuhastussüsteemi abil, ilma et peaks tolmuimejat välja lülitama. Masin avaldab muljet oma Longopac® tühjendussüsteemiga, mis võimaldab tolmuimejaga imetud materjali tolmuvabalt utiliseerida. Masina filtrimahuti on valmistatud happekindlast roostevabast terasest, samas kui šassii on toodetud vastupidavast terasest ja sellel on suured rattad lihtsaks transportimiseks.