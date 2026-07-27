Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/24-2 M Lp
Kahe mootoriga, mobiilne ja vastupidav kesklassi IVM 40/24-2 Lp tööstuslik tolmuimeja peene ja jämeda tahke aine jaoks. Longopaci tühjendussüsteemiga tolmuvabaks tühjendamiseks.
Vastupidav, robustne, kompaktne ja mobiilne: Meie kahe mootoriga kesklassi IVM 40/24-2 tööstuslik tolmuimeja peene ja jämeda tahke aine universaalseks imemiseks tööstuskeskkondades. See töökindel masin töötab ühefaasilises režiimis ja mõlemat mootorit saab individuaalselt juhtida. Suurt tolmuklassi M kuuluvat PTFE-tähtfiltrit saab kergesti, mugavalt ja töökindlalt puhastada pull and clean filtripuhastussüsteemi abil, ilma et peaks tolmuimejat välja lülitama. Masin avaldab muljet oma Longopac® tühjendussüsteemiga, mis võimaldab tolmuimejaga imetud materjali tolmuvabalt utiliseerida. Masina filtrimahuti on valmistatud happekindlast roostevabast terasest, samas kui šassii on toodetud vastupidavast terasest ja sellel on suured rattad lihtsaks transportimiseks.
Omadused ja tulu
Kaks puhumismootoritTöökindel ja suure imemisvõimsusega.
Longopaci utiliseerimissüsteemOhutu ja tervislik töötamine tänu madala tolmusisaldusega utiliseerimisele.
Varustatud suure tähtfiltrigaTahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks tolmuklassini M. Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|100 / 360
|Vaakum (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Konteineri maht (l)
|40
|Nimisisendvõimsus (kW)
|2,3
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 50
|Helirõhutase (dB(A))
|77
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|1,5
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|47
|Kaal, sh pakend (kg)
|47,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|680 x 655 x 1435
Seadmed
- Peamine filter: Tähtfilter
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Väiksemate tahke aine ja tolmu koguste jaoks