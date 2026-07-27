Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/24-2 M Lp

Kahe mootoriga, mobiilne ja vastupidav kesklassi IVM 40/24-2 Lp tööstuslik tolmuimeja peene ja jämeda tahke aine jaoks. Longopaci tühjendussüsteemiga tolmuvabaks tühjendamiseks.

Vastupidav, robustne, kompaktne ja mobiilne: Meie kahe mootoriga kesklassi IVM 40/24-2 tööstuslik tolmuimeja peene ja jämeda tahke aine universaalseks imemiseks tööstuskeskkondades. See töökindel masin töötab ühefaasilises režiimis ja mõlemat mootorit saab individuaalselt juhtida. Suurt tolmuklassi M kuuluvat PTFE-tähtfiltrit saab kergesti, mugavalt ja töökindlalt puhastada pull and clean filtripuhastussüsteemi abil, ilma et peaks tolmuimejat välja lülitama. Masin avaldab muljet oma Longopac® tühjendussüsteemiga, mis võimaldab tolmuimejaga imetud materjali tolmuvabalt utiliseerida. Masina filtrimahuti on valmistatud happekindlast roostevabast terasest, samas kui šassii on toodetud vastupidavast terasest ja sellel on suured rattad lihtsaks transportimiseks.

Omadused ja tulu
Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/24-2 M Lp: Kaks puhumismootorit
Kaks puhumismootorit
Töökindel ja suure imemisvõimsusega.
Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/24-2 M Lp: Longopaci utiliseerimissüsteem
Longopaci utiliseerimissüsteem
Ohutu ja tervislik töötamine tänu madala tolmusisaldusega utiliseerimisele.
Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/24-2 M Lp: Varustatud suure tähtfiltriga
Varustatud suure tähtfiltriga
Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks tolmuklassini M. Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 - 240
Sagedus (Hz) 50 - 60
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 100 / 360
Vaakum (mbar/kPa) 225 / 22,5
Konteineri maht (l) 40
Nimisisendvõimsus (kW) 2,3
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 70
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 50
Helirõhutase (dB(A)) 77
Peafiltri tolmuklass M
Põhifiltri filtriala (m²) 1,5
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 47
Kaal, sh pakend (kg) 47,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 680 x 655 x 1435

Seadmed

  • Peamine filter: Tähtfilter
  • Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/24-2 M Lp
Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/24-2 M Lp
Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/24-2 M Lp
Tööstuslik tolmuimeja IVM 40/24-2 M Lp
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Väiksemate tahke aine ja tolmu koguste jaoks
Lisatarvikud