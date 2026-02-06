Tööstuslik tolmuimeja IVM 60/30

Tugev keskklassi tööstuslik tolmuimeja IVM 60/30 vastupidava külgkanalipuhuri ja suure tähtfiltriga tolmuklassile M . Sobib peente ja jämedate tahkete materjalide eemaldamiseks.

Vastupidav kolmefaasilise toitega külgkanalipuhur, suur tähtfilter tolmuklassile M ja mugav, ülekandega käsitsi filtripuhastus on vaid mõned meie keskklassi tööstusliku tolmuimeja IVM 60/30 peamised siseomadused. Väljastpoolt vaadates avaldab tugev masin muljet vastupidava teraskorpusega, happekindla roostevabast terasest kerega ja konteineriga, samuti suurte ratastega masina lihtsaks teisaldamiseks ja turvaliseks mobiilsuseks. Tolmuimejat saab kasutada tööstuskeskkondades peenete ja jämedate tahkete materjalide eemaldamiseks peaaegu kõikjal - vajadusel ka kolmes vahetuses.

Omadused ja tulu
Tööstuslik tolmuimeja IVM 60/30: Kulumiskindel külgkanal-kompressor
Kulumiskindel külgkanal-kompressor
3 kW võimsusega ja pehme käivitusega suurte koguste tolmu ja tahkete osakeste imemiseks. Tugeva imemisvõimsuse ja vähemalt 20 000 tunni kasutusea tagamiseks. Sobib mitme vahetusega tööks ja/või mitme imemispunktiga.
Tööstuslik tolmuimeja IVM 60/30: IVM filtri käsitsi puhastamine
IVM filtri käsitsi puhastamine
Vajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil. Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd. Identsed puhastustulemused, sõltumata kasutatud jõu suurusest.
Tööstuslik tolmuimeja IVM 60/30: Varustatud eriti suure tähefiltriga
Varustatud eriti suure tähefiltriga
Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks tolmuklassini M. Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Vaakum (mbar/kPa) 286 / 28,6
Konteineri maht (l) 60
Konteineri materjal Roostevaba teras
Nimisisendvõimsus (kW) 3
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 70
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 70 ID 50 ID 40
Helirõhutase (dB(A)) 79
Peafiltri tolmuklass M
Põhifiltri filtriala (m²) 2,2
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 99
Kaal, sh pakend (kg) 100,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1030 x 680 x 1650

Seadmed

  • Peamine filter: Tähtfilter
  • Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
