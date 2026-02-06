Tööstuslik tolmuimeja IVM 60/30
Tugev keskklassi tööstuslik tolmuimeja IVM 60/30 vastupidava külgkanalipuhuri ja suure tähtfiltriga tolmuklassile M . Sobib peente ja jämedate tahkete materjalide eemaldamiseks.
Vastupidav kolmefaasilise toitega külgkanalipuhur, suur tähtfilter tolmuklassile M ja mugav, ülekandega käsitsi filtripuhastus on vaid mõned meie keskklassi tööstusliku tolmuimeja IVM 60/30 peamised siseomadused. Väljastpoolt vaadates avaldab tugev masin muljet vastupidava teraskorpusega, happekindla roostevabast terasest kerega ja konteineriga, samuti suurte ratastega masina lihtsaks teisaldamiseks ja turvaliseks mobiilsuseks. Tolmuimejat saab kasutada tööstuskeskkondades peenete ja jämedate tahkete materjalide eemaldamiseks peaaegu kõikjal - vajadusel ka kolmes vahetuses.
Omadused ja tulu
Kulumiskindel külgkanal-kompressor3 kW võimsusega ja pehme käivitusega suurte koguste tolmu ja tahkete osakeste imemiseks. Tugeva imemisvõimsuse ja vähemalt 20 000 tunni kasutusea tagamiseks. Sobib mitme vahetusega tööks ja/või mitme imemispunktiga.
IVM filtri käsitsi puhastamineVajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil. Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd. Identsed puhastustulemused, sõltumata kasutatud jõu suurusest.
Varustatud eriti suure tähefiltrigaTahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks tolmuklassini M. Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Vaakum (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Konteineri maht (l)
|60
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|3
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 70 ID 50 ID 40
|Helirõhutase (dB(A))
|79
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|2,2
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|99
|Kaal, sh pakend (kg)
|100,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1030 x 680 x 1650
Seadmed
- Peamine filter: Tähtfilter
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei