Vastupidav kolmefaasilise toitega külgkanalipuhur, suur tähtfilter tolmuklassile M ja mugav, ülekandega käsitsi filtripuhastus on vaid mõned meie keskklassi tööstusliku tolmuimeja IVM 60/30 peamised siseomadused. Väljastpoolt vaadates avaldab tugev masin muljet vastupidava teraskorpusega, happekindla roostevabast terasest kerega ja konteineriga, samuti suurte ratastega masina lihtsaks teisaldamiseks ja turvaliseks mobiilsuseks. Tolmuimejat saab kasutada tööstuskeskkondades peenete ja jämedate tahkete materjalide eemaldamiseks peaaegu kõikjal - vajadusel ka kolmes vahetuses.